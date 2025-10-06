1 órája
A hazáért haltak meg, de a nemzet szívében élnek tovább: az Aradi vértanúkra emlékezünk
Október 6. nemcsak a hősök áldozatáról, hanem a magyar nemzet kitartásáról és összetartozásáról is szól. Ezen a nemzeti gyásznapon az aradi vértanúkra emlékezünk, akik életüket adták a szabadságért és a hazáért.
1849. október 6-án Aradon tizenhárom honvédtisztet végeztek ki az 1848-49-es szabadságharc leverése után – ők lettek a magyar történelem mártírjai. Az aradi vértanúk emléknapja azóta is a nemzeti gyász és a megemlékezés napja, amikor fejet hajtunk a bátorság és a hűség előtt. Az esemény nemcsak a múlt tragédiáját idézi fel, hanem a szabadság örök értékére is emlékeztet.
Így emlékezik ma Magyarország az aradi vértanúkra
Az MTI közleménye szerint katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az aradi vértanúk emléknapján, hétfőn reggel az Országház előtti Kossuth Lajos téren.
Az eseményen jelen volt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke is. A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon.
A nemzeti lobogó felvonását a Himnusz, majd félárbócra eresztését a Szózat hangjai kíséretében végezték. A ceremónián közreműködtek a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred katonái, a Magyar Honvédség Központi Zenekara, a Nemzeti Lovas Díszegység, valamint a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály.
A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra - Aulich Lajosra, Damjanich Jánosra, Dessewffy Arisztidra, Kiss Ernőre, Knézich Károlyra, Láhner (Lahner) Györgyre, Lázár Vilmosra, Leiningen-Westerburg Károlyra, Nagysándor Józsefre, Poeltenberg Ernőre, Schweidel Józsefre, Török Ignácra, Vécsey Károlyra -, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeznek.
Az eseményen elhangzott: haláluk napja nemcsak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának, hanem a mindenkori terrornak és a magyar szabadság eltiprásának szimbóluma lett.
A hőseink emléke mégis erőt adó. Példát mutattak életükkel és halálukkal, szenvedélyes, hazáért vívott harcukkal és sírig tartó hűségükkel. A 14 mártír halála nem volt hiábavaló, Magyarország ma szabad és független ország. Valósággá vált mindaz, amiért a hős férfiak 176 évvel ezelőtt életüket adták.
Kövér László: az 1848-49-es szabadságharc idején vonzó volt magyarnak lenni
Az Országgyűlés elnöke a nemzeti gyásznapon, hétfőn a Harcosok órája című online műsorban elmondta: a nem magyarnak született, de a magyar szabadságért a csatateret, a bitófát is vállaló aradi vértanúk áldozata jelzi, hogy az 1848-49-es szabadságharc idején vonzó volt magyarnak lenni.
Kövér László arról is beszélt: az aradi vértanúk mintegy fele nem magyar etnikumú ember volt, hanem örmény, horvát, szerb, német, és érdemes feltenni a kérdést, hogy miért vállalták ezek az emberek a bitófát is a magyar nemzet szabadságáért. Meglátása szerint a magyar szabadságharc egyfajta válasz lehet a nyugat-európai országok kínlódására, reménytelen küzdelmeire az integráció terén, hogy nem sikerül magukhoz "idomítaniuk" az idegen kultúrával bejövő tömegeket.
Az aradi vértanúk kivégzése
Az aradi vértanúk kivégzése és annak sorrendje megfontolt elgondolások alapján történt. Eredetileg Damjanich János tábornokot végezték volna ki utolsónak, de Haynau személyes bosszúja ezt is felülírta, így végül Gróf Vécsey Károlyt végezték ki utoljára.
Lőpor és golyó általi halál (reggel fél hatkor):
- Lázár Vilmos főtiszt
- Gróf Dessewffy Arisztid tábornok
- Kiss Ernő tábornok
- Schweidel József tábornok
A korabeli beszámolók szerint 12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, és lőtték le őket. Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre, de Kiss Ernőt csak a vállán érte a lövés. Ezért három katona közvetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek.
Kötél általi halál (reggel hat óra után):
- Lovag Pöltenberg Ernő tábornok
- Török Ignác tábornok
- Lahner György tábornok
- Knezich Károly tábornok
- Nagysándor József tábornok
- Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok
- Aulich Lajos tábornok
- Damjanich János tábornok
- Gróf Vécsey Károly tábornok
Vécsey Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését, mert őt akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól, Vécseynek már nem volt kitől búcsút vennie, ezért Damjanich holttestéhez lépett és megcsókolta Damjanich kezét.
A kivégzést követően elrettentésül az elítéltek holttetemét közszemlére tették. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott vértanúkat pedig a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottak testét levetkőztetve a bitófa tövébe helyezték, majd melléjük döntötték a bitófák oszlopait.
I. Miklós orosz cár a kegyelem irányában próbálta befolyásolni rokonát, Ferenc Józsefet, és diplomáciai úton neheztelését fejezte ki a kivégzések miatt. Az aradi várban aznap keletkezett és a vértanúk nevének kezdőbetűit összefoglaló onomasztikon:
„PANNÓNIA! VERGISS DEINETODTEN NICHT, ALS KLAGER LEBEN SIE!” (Magyarország! Ne feledd Halottaidat, mint Vádlók élnek Ők!)
További aradi vértanúk
1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki: 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát – őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni –, 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát, és 1850 február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott.
Az aradi vértanúk mellett ugyanilyen fontos kötelességünk megemlékezni gróf Batthyány Lajosról, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökéről is, akit ugyanezen a napon végeztek ki Pesten az egykori Neugebäude épületének udvarán, a mai Szabadság téren.
Hasonló sorsra jutott még további 20 magas rangú honvédtisztnek is. Több száz honvédtisztet ítéltek még halálra, az ítéletek nagyobb részét azonban kegyelemből húsz esztendei várfogságra változtatták. Így a birodalom börtönei – a pesti Újépület, Olmütz, Josefstadt, Kufstein, Theresienstadt, Munkács, Arad – megteltek magyar politikai rabokkal.
A külföldre menekültek közül sokat távollétükben ítéltek el és nevüket akasztófára kiszögezve tették közszemlére. 1851 szeptemberében így akasztották fel jelképesen többek közt Kossuth Lajost, Mészáros Lázárt, Perczel Mórt és Miklóst, Szemere Bertalant, Andrássy Gyulát és Táncsics Mihályt. Végül pedig több tízezer honvédtisztet közlegényként évekre besoroztak a császári hadseregbe.