A hazáért haltak meg, de a nemzet szívében élnek tovább: az Aradi vértanúkra emlékezünk

1849. október 6-án Aradon tizenhárom honvédtisztet végeztek ki az 1848-49-es szabadságharc leverése után – ők lettek a magyar történelem mártírjai. Az aradi vértanúk emléknapja azóta is a nemzeti gyász és a megemlékezés napja, amikor fejet hajtunk a bátorság és a hűség előtt. Az esemény nemcsak a múlt tragédiáját idézi fel, hanem a szabadság örök értékére is emlékeztet.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében katonai tiszteletadással ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az aradi vértanúk kivégzésének 176. évfordulóján az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 6-án

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Így emlékezik ma Magyarország az aradi vértanúkra

Az MTI közleménye szerint katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az aradi vértanúk emléknapján, hétfőn reggel az Országház előtti Kossuth Lajos téren.

Az eseményen jelen volt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke is. A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon.

A nemzeti lobogó felvonását a Himnusz, majd félárbócra eresztését a Szózat hangjai kíséretében végezték. A ceremónián közreműködtek a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred katonái, a Magyar Honvédség Központi Zenekara, a Nemzeti Lovas Díszegység, valamint a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály.

A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra - Aulich Lajosra, Damjanich Jánosra, Dessewffy Arisztidra, Kiss Ernőre, Knézich Károlyra, Láhner (Lahner) Györgyre, Lázár Vilmosra, Leiningen-Westerburg Károlyra, Nagysándor Józsefre, Poeltenberg Ernőre, Schweidel Józsefre, Török Ignácra, Vécsey Károlyra -, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeznek.

Az eseményen elhangzott: haláluk napja nemcsak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának, hanem a mindenkori terrornak és a magyar szabadság eltiprásának szimbóluma lett.

A hőseink emléke mégis erőt adó. Példát mutattak életükkel és halálukkal, szenvedélyes, hazáért vívott harcukkal és sírig tartó hűségükkel. A 14 mártír halála nem volt hiábavaló, Magyarország ma szabad és független ország. Valósággá vált mindaz, amiért a hős férfiak 176 évvel ezelőtt életüket adták.

Kövér László: az 1848-49-es szabadságharc idején vonzó volt magyarnak lenni

Az Országgyűlés elnöke a nemzeti gyásznapon, hétfőn a Harcosok órája című online műsorban elmondta: a nem magyarnak született, de a magyar szabadságért a csatateret, a bitófát is vállaló aradi vértanúk áldozata jelzi, hogy az 1848-49-es szabadságharc idején vonzó volt magyarnak lenni.