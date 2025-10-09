Ez már nem játék: kormányzati válasz jött a szőlőkabócás pusztításra

Az amerikai szőlőkabóca hazai terjedése egyre nagyobb figyelmet kap, a téma a legutóbbi Kormányinfón is napirendre került. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kártevő komoly fenyegetést jelent a magyar szőlőültetvényekre, és ha nem sikerül megállítani a fertőzést, annak súlyos következményei lehetnek.

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett, a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegségére az európai szőlőfajták közül szinte mindegyik fogékony

Forrás: Getty Images

„Az amerikai szőlőkabóca lényegesen nagyobb veszélyt jelent”

A miniszter kiemelte:

Az amerikai szőlőkabóca lényegesen nagyobb veszélyt jelent, mint néhány borvidéken fennálló probléma

– utalva ezzel arra, hogy a fertőzés már túlmutat egy-egy tájegység gondjain. Hozzátette: ha a terjedést nem sikerül megállítani, "akkor 10–20–30 százalékát is a szőlőtőkéknek ki kell irtani"– ezért támogatásban részesültek a hegyvidéki területek is – olvasható a vg.hu cikkében.