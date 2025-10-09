1 órája
Ez már nem játék: kormányzati válasz jött a szőlőkabócás pusztításra
A kormány legutóbbi tájékoztatóján több fontos témáról is szó esett, köztük a hazai szőlőültetvényeket fenyegető veszélyről is. Az amerikai szőlőkabóca terjedése immár országos problémává nőtte ki magát.
Az amerikai szőlőkabóca hazai terjedése egyre nagyobb figyelmet kap, a téma a legutóbbi Kormányinfón is napirendre került. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kártevő komoly fenyegetést jelent a magyar szőlőültetvényekre, és ha nem sikerül megállítani a fertőzést, annak súlyos következményei lehetnek.
„Az amerikai szőlőkabóca lényegesen nagyobb veszélyt jelent”
A miniszter kiemelte:
Az amerikai szőlőkabóca lényegesen nagyobb veszélyt jelent, mint néhány borvidéken fennálló probléma
– utalva ezzel arra, hogy a fertőzés már túlmutat egy-egy tájegység gondjain. Hozzátette: ha a terjedést nem sikerül megállítani, "akkor 10–20–30 százalékát is a szőlőtőkéknek ki kell irtani"– ezért támogatásban részesültek a hegyvidéki területek is – olvasható a vg.hu cikkében.
Már a Neszmélyi borvidék is érintett
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az aranyszínű sárgaságot terjesztő szőlőkabóca már a Neszmélyi borvidéken is megjelent. Bencsik János országgyűlési képviselő szerint a fertőzés olyan gyorsan pusztít, hogy rövid távon nagyobb kárt okozhat, mint a filoxérajárvány 150 évvel ezelőtt. A betegséget nem lehet visszafordítani: a tünetek megjelenése után a tőkéket ki kell vágni, újratelepítésre pedig csak három év elteltével van lehetőség.
Üzent a borászoknak Bencsik János: nagyobb lehet a kár, mint azt elképzeljük
Milliárdos támogatás, drónos felderítés
A kormány már több intézkedést is hozott a fertőzés megfékezésére: 1,3 milliárd forint jutott a beteg ültetvények kivágására, 800 millió forint drónos felderítésre, és további 1,7 milliárd forintot különítettek el a permetezésekre. Szeptember 25-én újabb, 1,4 milliárd forintos megelőzési csomagot is bejelentettek. A szakértők szerint azonban csak összehangolt védekezéssel lehet esély a kór terjedésének lassítására.
Több, mint gazdasági kérdés
A szőlőültetvények pusztulása nem csupán mezőgazdasági, hanem kulturális és turisztikai károkat is okozhat. A történelmi borvidékek jövője, a borturizmus és a helyi közösségek megélhetése is veszélybe kerülhet, ha a szőlőkabóca elleni küzdelem nem jár sikerrel. A mostani Kormányinfón elhangzottak is megerősítik: országos összefogásra van szükség.
