Csőgörények és a Mikulás hódította meg az Által-eret Dunaalmáson + VIDEÓ

A Mikulás és segédje is szerencsésen megérkezett a mini karácsonyfával és girlanddal díszített csónakján. Mint kiderült: eddig az apuka öltözött be Mikulásnak, idén azonban lánya átvette tőle a szerepet, így őt kérdeztük.

- A vízbe lógó ágak néha bezavartak, párszor pörögtünk, de egyszer sem borultunk szerencsére. Dunaalmásra az ajándékokért jöttünk - "árulta el" a fiatal lány.

A Budapestről érkezett Csőgörények csapata 2014 óta minden évben részt vesz a bolondos túrán. Adta magát a kérdés, hogy a fővárosból egészen idáig evezve jöttek vajon? A csapat vette a humort, jött is a válasz:

– Igazából Verőcére indultunk, de a Lágymányosi hídnál rossz felé fordulunk és ide lyukadtunk ki - mondta a tigrisbőrbe bújt evezős. Mint elmesélte, a csónakjuk kialakítása miatt szinte lehetetlen felborulni, így ők megúszták a totális elúszást, de láttak másokat vízbe borulni.

- A vége volt a legkalandosabb, itt, Dunaalmásnál. Ez tavaly nem volt ilyen zúgós, a kövek is másképp vannak, szóval az utolsó etap kihívás volt.

Mint a szervezőktől elhangzott, az utolsó szakasz idén kissé nagyobb sodrású volt, miután egy illegális kőgátat bontottak el a dunaalmási érkezőállomáson. A kocsi tűzoltók csónakja is beérkezett, a lánglovagok szerint is az utolsó etap volt az legizgalmasabb.

- Ez a második túránk egyébként, és tavaly is, idén is pont itt ázott el a hangfalunk - mesélte nevetve az egyik tűzoltó. - Tűz persze nem ütött ki. Útközben persze néztük a vízparti nádast is, nincs-e tűz, de most már átadjuk a kollégáknak a terepet - tette hozzá poénkodva a tűzoltó.