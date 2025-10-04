3 órája
Színes káosz és hatalmas buli – ilyen volt a flúgos futam az Által-éren + FOTÓK és VIDEÓ
Szerencséjük volt az idei vízitúrázóknak az időjárással, hiszen a víz nem kímélte őket idén sem. Az Által-éri Vízitúra célpontjánál vártuk őket, ahol idén még kalandosabb volt az érkezés.
Mint megírtuk, a hagyományokhoz híven idén is elrajtolt Tatáról a Mikoviny Sámuel emlékére rendezett Által-éri Vízitúra. A 28. alkalmat a Kemma.hu is élőben közvetítette a tatai Berta Malomnál, majd a célállomáson, Dunaalmás zsilipénél néztük meg, hogy értek célba az extrém hajók, kajakok, kenuk.
Videón az Által-éri Vízitúra résztvevői
Az evezősök éves flúgos túráján idén sem volt hiány humorból: a hagyományos vízi járművek mellett extrém kishajók is vízre szálltak a tatai Berta Malomnál szombat reggel negyed 10-kor. Ahogy láttuk, idén is jelen voltak a már jól ismert arcok, emellett tapasztalatunk szerint idén többen voltak a túrán és a nézők között is.
Leúszott az Által-éren a Mikulás, a Betyárok - akiknek a lagzijától néhány éve Tata is hangos volt-, a Sörterasz, Thomas, a gőzmozdony és a Kocsi Önkéntes Tűzoltók. Dunaalmáson kaptuk őket lencsevégre, és néztük meg az érkezést.
GALÉRIA: Képeken az Által-éri vízitúra (Fotók: Wierl Ádám)Fotók: Wierl Ádám
Gyorsabb sodráson érkeztek az Által-éri Vízitúrázók
A szervező Zöld Sziget Kör Egyesület elnökével, Oláh Andrással fél 1-kor beszéltünk, ekkor még a nagyobb hajók bőven úton voltak a célállomás felé.
– Összesen 370-en regisztráltak a túrára, ám ennél azért biztos többen eveztek le. A nagyobb hajók lassabban úsznak az Által-éren,és a szűkebb szakaszokon, kanyarokban, illetve a Kőfaragó környékén azért kalandos az átjutásuk, de minden évben megoldják.
A vadvízi túra után csónak és evezős nem maradt szárazon, erről a célállomásnál levő utolsó zúgó is gondoskodott. A résztvevők szerint idén ez a szakasz volt a legizgalmasabb. Mint kiderült: nem véletlenül érezték így.
– A zsilip előtti szakaszon egy engedély nélkül emelt kőgátat bontottunk el a túra előtt. Így valóban gyorsabb volt az utolsó etap. Most egyébként magasabb a vízállás, amely kedvez a vízitúrának, hiszen a mederben levő kövektől messzebb van a csónakok alja.
Videón mutatjuk is, hogy keltek át az utolsó zúgón a bolondosabbnál-bolondosabb csapatok.
Az érkezők között egy kapitány nélküli SUP is sodrdott a célnál. erről is kérdeztük a szervezőt.
– A helyszínen szolgáló mobilmentő állomás tájékoztatása szerint nem volt szükség vízből mentésre, nem sérült meg senki. Előfordul, hogy valaki beleborul a vízbe, általában saját lábán ki is tud menni a partra. Eddig mindenki megvan, vagy a célnál, vagy a part fentebbi szakaszán – nyugtatott meg mindenkit. –A végállomáson melegedő fóliákat osztanak a résztvevőknek, ami ilyenkor alap eljárás.