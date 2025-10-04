Színes káosz és hatalmas buli – ilyen volt a flúgos futam az Által-éren + FOTÓK és VIDEÓ

Mint megírtuk, a hagyományokhoz híven idén is elrajtolt Tatáról a Mikoviny Sámuel emlékére rendezett Által-éri Vízitúra. A 28. alkalmat a Kemma.hu is élőben közvetítette a tatai Berta Malomnál, majd a célállomáson, Dunaalmás zsilipénél néztük meg, hogy értek célba az extrém hajók, kajakok, kenuk.

Az Által-éri Vízitúra célpontjánál vártuk őket, ahol idén még kalandoasbb volt az érkezés.

Forrás: 24 Óra

Videón az Által-éri Vízitúra résztvevői

Az evezősök éves flúgos túráján idén sem volt hiány humorból: a hagyományos vízi járművek mellett extrém kishajók is vízre szálltak a tatai Berta Malomnál szombat reggel negyed 10-kor. Ahogy láttuk, idén is jelen voltak a már jól ismert arcok, emellett tapasztalatunk szerint idén többen voltak a túrán és a nézők között is.

Leúszott az Által-éren a Mikulás, a Betyárok - akiknek a lagzijától néhány éve Tata is hangos volt-, a Sörterasz, Thomas, a gőzmozdony és a Kocsi Önkéntes Tűzoltók. Dunaalmáson kaptuk őket lencsevégre, és néztük meg az érkezést.