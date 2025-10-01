október 1., szerda

Óriási fotóválogatás az Által-éri flúgos futamok legviccesebb "hajóiról"

Címkék#Mikoviny Sámuel#Berta-malom#Által-ér Vízitúra#víz#verseny#hajó#emlék

Szombaton ismét vízre kerül minden, ami csak úszni tud, vagy éppen nem Tatán. Az Által-ér Vízitúra történetében már számtalan különleges „hajó” rajthoz állt: volt köztük Trabant, óriás gumikacsa és még ugrálóvár is, ám célba csak a legkitartóbbak értek.

Kemma.hu

Jókedvből és kreatív ötletekből idén sem lesz hiány, hiszen immár az Által-ér Vízitúra, vagyis a Mikoviny Sámuel emlékére rendezett flúgos futam idén már a 28. alkalommal startol el. A résztvevők a hagyományokhoz hűen a Berta-malomnál teszik vízre flúgos járgányaikat, majd Szomód–Ferencmajor érintésével Dunaalmásig eveznek.

Által-ér vízitúra
Idén is élőben közvetítjük az Által-ér vízitúra, vagyis a Mikovinyi Sámuel tiszteletére rendezett flúgos futam legjobb pillanatait
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

A 13 kilométeres kaland mindig tartogat meglepetéseket: borulásokból és nevetésből garantáltan nem lesz hiány. Az igazi kérdés inkább az, ki jut el szárazon a célig – ha egyáltalán bárki. A flúgos túrát a Kemma.hu idén is élőben közvetíti

Által-ér Vízitúra, ahol senki sem marad szárazon

A szervezők külön felhívják a figyelmet a veszélyesebb szakaszokra, mint a vasúti híd, az 1-es út alatti betonozott részek, a Barcza-duzzasztó és a Kőfaragó telep; ezeket a túra honlapján elérhető térképen is jól láthatóan jelölik.

GALÉRIA: Felidézzük az előző Által-ér Vízitúra legemlékezetesebb pillanatait

A gyülekező és a regisztráció reggel 8 órától indul a megszokott helyszínen, a Berta-malomnál. Az első indulók 9 óra 10 perctől vághatnak neki a víznek. A szervező Zöld Sziget Kör idén is legfeljebb 500 jelentkezőt tud fogadni. 

30 éves hagyomány

A Mikoviny Sámuel emlékére életre hívott vízitúra ötletét még 1995-ben találta ki Kaptay György. Az első évben néhány hajó és résztvevő indult el, sok vízi akadályt leküzdve. Azóta a rendezvény az ország egyik legismertebb szabadidős evezős eseményévé nőtte ki magát, amelyen ma már 350–550 fő vesz részt, köztük egyre több külföldi.

GALÉRIA: Ezek voltak az előző évek legflúgosabb hajói a Által-ér Vízitúrán

A szervezésben a kezdetektől jelen vannak a Révalmási Tutajosok, az Aloxid Vízisport Egyesület és a Zöld Sziget Kör. A város támogatásával mára Tata kiemelt sporteseménye lett, amelyet a családi hangulat és az evezés népszerűsítése jellemez.

Nem minden vízre bocsátott "hajó" ér célba. A borulások adják a flúgos futam legvidámabb pillanatait 
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

Nem csak egy verseny

GALÉRIA: Flúgos hajósok uralják az Által-eret (F.P.)

Fotók: Flajsz Péter

A túra Mikoviny Sámuel, a 18. századi mérnök és térképész emlékét őrzi, aki nagy szerepet játszott a tatai mocsarak lecsapolásában. Az Által-ér mintegy 50 kilométer hosszan kanyarog a Vértestől a Dunáig; a vízitúra 13 kilométeres szakasza hagyományosan a tatai Berta-malomnál indul, és a dunaalmási nagyzsilipnél ér véget. Az esemény nem verseny, inkább vidám csónakázás, amely a környezetvédelem fontosságára is felhívja a figyelmet. A látványos rajtot rendre nagy tömeg kíséri, a célban pedig hagyományos babgulyás várja a résztvevőket.

