Óriási fotóválogatás az Által-éri flúgos futamok legviccesebb "hajóiról"

Jókedvből és kreatív ötletekből idén sem lesz hiány, hiszen immár az Által-ér Vízitúra, vagyis a Mikoviny Sámuel emlékére rendezett flúgos futam idén már a 28. alkalommal startol el. A résztvevők a hagyományokhoz hűen a Berta-malomnál teszik vízre flúgos járgányaikat, majd Szomód–Ferencmajor érintésével Dunaalmásig eveznek.

Idén is élőben közvetítjük az Által-ér vízitúra, vagyis a Mikovinyi Sámuel tiszteletére rendezett flúgos futam legjobb pillanatait

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A 13 kilométeres kaland mindig tartogat meglepetéseket: borulásokból és nevetésből garantáltan nem lesz hiány. Az igazi kérdés inkább az, ki jut el szárazon a célig – ha egyáltalán bárki. A flúgos túrát a Kemma.hu idén is élőben közvetíti.

Által-ér Vízitúra, ahol senki sem marad szárazon

A szervezők külön felhívják a figyelmet a veszélyesebb szakaszokra, mint a vasúti híd, az 1-es út alatti betonozott részek, a Barcza-duzzasztó és a Kőfaragó telep; ezeket a túra honlapján elérhető térképen is jól láthatóan jelölik.