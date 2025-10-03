október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemma.hu videó

1 órája

Az Öreg-tó vizéből kap lendületet holnap az Által-ér Vízitúra +Videó

Címkék#Molnár András#Kemma videó#Mikovinyi Sámuel#Által-éren#víz#vízügy#szakember#emléktúra#rendezvény

Vidám flúgos futam várja a résztvevőket, ahol vicces hajók és tákolmányok próbálnak célba érni – több-kevesebb sikerrel. A hétvégén rajtol az Által-ér Vízitúra, amit komoly készülődés előz meg.

Goletz-DeáK Viktória

Nem is lenne igazi Mikoviny Sámuel emléktúra, ha mindenki szárazan célba érne. Az Által-éri Vízitúra valójában egy jókedvű flúgos futam, ahol vicces hajók, kreatív tákolmányok és olykor kétségbeesett evezések teszik emlékezetessé a napot. Sokan már az elején beborulnak, mások a parton kötnek ki váratlanul, de éppen ez adja a túra varázsát: senki nem veszi túl komolyan, mégis mindenki óriási élménnyel gazdagodik. A biztonságos evezéshez azonban komoly előkészületek kellenek: a tatai Öreg-tóból szabályozott vízeresztés biztosítja a megfelelő vízszintet.

Felidézzük az előző Által-ér Vízitúra legemlékezetesebb pillanatait
Az Által-ér vízitúra rengeteg flúgos versenyzőt vonz. Azonban az Öreg-tó vízszabályozása nélkül nem indulhatna el a futam 
Forrás:  24 Óra

Most pedig ismét vízre szállnak a természet és a vízitúrázás szerelmesei: szombaton rendezik meg a hagyományos Mikoviny Sámuel emléktúrát az Által-éren, amit a Kemma.hu idén is élőben közvetít. 

GALÉRIA: Felidézzük az előző Által-ér Vízitúra legemlékezetesebb pillanatait

Jön a víz, indulhat az Által-ér Vízitúra

Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a szervezés már napokkal a start előtt elkezdődik. 

GALÉRIA: Ezek voltak az előző évek legflúgosabb hajói a Által-ér Vízitúrán

– Viccesen meg szoktam jegyezni, hogy a Mikoviny emléktúra legnagyobb szponzora a vízügy, hiszen a megfelelő vízszabályozás nélkül nem lehetne végigevezni az útvonalat – mondta mosolyogva a szakember, aki azt is elárulta, hogy a folyamat egy megszokott rutin része már. 

– Pénteken nekünk már el kell kezdenünk feltölteni az alvízi medreket, hogy szombatra szép telt mederben mehessenek végig a túrázók. Ilyenkor másodpercenként mintegy ötezer liter víz áramlik az Által-éren, hogy biztonságosan lehessen teljesíteni az útvonalat – fogalmazott.

A vízügyi szakemberek munkája nem áll meg a vízeresztésnél. A kollégák a túra napján is folyamatosan figyelik a zsilipeket, kezelik a vízszintet, és ha szükséges, beavatkoznak. 

– A megnyitón is jelen vagyunk, biztonsági tájékoztatót adunk, majd kísérjük a résztvevőket a teljes útvonalon. Mi magunk ilyenkor nem evezünk, inkább a háttérből biztosítjuk, hogy minden rendben menjen – tette hozzá Molnár András.

A vízügy munkatársai a rendezvény után azonban végigeveznek az Által-éren, hogy összeszedjék a túra során esetlegesen elmaradt eszközöket, csónakokat, lapátokat. 

Ahogyan arról a napokban beszámoltunk a tatai Öreg-tó vízszintjét mostantól fokozatosan csökkentik, hogy biztosítsák a vadludak pihenőhelyét és a halászat feltételeit. A tatai nagy platánfa mellett található vecserei zsilipnél tartották az első nyitást. A kemma.hu fotókat és videókat is készített a zsilip nyitásról.

 

Kemma.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu