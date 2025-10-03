1 órája
Az Öreg-tó vizéből kap lendületet holnap az Által-ér Vízitúra +Videó
Vidám flúgos futam várja a résztvevőket, ahol vicces hajók és tákolmányok próbálnak célba érni – több-kevesebb sikerrel. A hétvégén rajtol az Által-ér Vízitúra, amit komoly készülődés előz meg.
Nem is lenne igazi Mikoviny Sámuel emléktúra, ha mindenki szárazan célba érne. Az Által-éri Vízitúra valójában egy jókedvű flúgos futam, ahol vicces hajók, kreatív tákolmányok és olykor kétségbeesett evezések teszik emlékezetessé a napot. Sokan már az elején beborulnak, mások a parton kötnek ki váratlanul, de éppen ez adja a túra varázsát: senki nem veszi túl komolyan, mégis mindenki óriási élménnyel gazdagodik. A biztonságos evezéshez azonban komoly előkészületek kellenek: a tatai Öreg-tóból szabályozott vízeresztés biztosítja a megfelelő vízszintet.
Most pedig ismét vízre szállnak a természet és a vízitúrázás szerelmesei: szombaton rendezik meg a hagyományos Mikoviny Sámuel emléktúrát az Által-éren, amit a Kemma.hu idén is élőben közvetít.
Jön a víz, indulhat az Által-ér Vízitúra
Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a szervezés már napokkal a start előtt elkezdődik.
– Viccesen meg szoktam jegyezni, hogy a Mikoviny emléktúra legnagyobb szponzora a vízügy, hiszen a megfelelő vízszabályozás nélkül nem lehetne végigevezni az útvonalat – mondta mosolyogva a szakember, aki azt is elárulta, hogy a folyamat egy megszokott rutin része már.
– Pénteken nekünk már el kell kezdenünk feltölteni az alvízi medreket, hogy szombatra szép telt mederben mehessenek végig a túrázók. Ilyenkor másodpercenként mintegy ötezer liter víz áramlik az Által-éren, hogy biztonságosan lehessen teljesíteni az útvonalat – fogalmazott.
A vízügyi szakemberek munkája nem áll meg a vízeresztésnél. A kollégák a túra napján is folyamatosan figyelik a zsilipeket, kezelik a vízszintet, és ha szükséges, beavatkoznak.
– A megnyitón is jelen vagyunk, biztonsági tájékoztatót adunk, majd kísérjük a résztvevőket a teljes útvonalon. Mi magunk ilyenkor nem evezünk, inkább a háttérből biztosítjuk, hogy minden rendben menjen – tette hozzá Molnár András.
A vízügy munkatársai a rendezvény után azonban végigeveznek az Által-éren, hogy összeszedjék a túra során esetlegesen elmaradt eszközöket, csónakokat, lapátokat.
Ahogyan arról a napokban beszámoltunk a tatai Öreg-tó vízszintjét mostantól fokozatosan csökkentik, hogy biztosítsák a vadludak pihenőhelyét és a halászat feltételeit. A tatai nagy platánfa mellett található vecserei zsilipnél tartották az első nyitást. A kemma.hu fotókat és videókat is készített a zsilip nyitásról.
