Az Öreg-tó vizéből kap lendületet holnap az Által-ér Vízitúra +Videó

Nem is lenne igazi Mikoviny Sámuel emléktúra, ha mindenki szárazan célba érne. Az Által-éri Vízitúra valójában egy jókedvű flúgos futam, ahol vicces hajók, kreatív tákolmányok és olykor kétségbeesett evezések teszik emlékezetessé a napot. Sokan már az elején beborulnak, mások a parton kötnek ki váratlanul, de éppen ez adja a túra varázsát: senki nem veszi túl komolyan, mégis mindenki óriási élménnyel gazdagodik. A biztonságos evezéshez azonban komoly előkészületek kellenek: a tatai Öreg-tóból szabályozott vízeresztés biztosítja a megfelelő vízszintet.

Az Által-ér vízitúra rengeteg flúgos versenyzőt vonz. Azonban az Öreg-tó vízszabályozása nélkül nem indulhatna el a futam

Forrás: 24 Óra

Most pedig ismét vízre szállnak a természet és a vízitúrázás szerelmesei: szombaton rendezik meg a hagyományos Mikoviny Sámuel emléktúrát az Által-éren, amit a Kemma.hu idén is élőben közvetít.