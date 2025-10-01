Fotókon és videón a nagymama almás pitéje - megtudtuk, mi a titkos hozzávaló

Van valami varázslatos abban, amikor a nagyi a konyhában sürög-forog, és a levegőt megtölti a fahéj, az alma és a frissen sült tészta illata. Az almás pite nemcsak egy sütemény – hanem egy darabka otthon, gyerekkor, emlék és szeretet. Egy falat belőle képes visszarepíteni a régi vasárnap délutánokba, amikor a család körbeülte az asztalt, és a nagyi tepsije még melegen került elő a sütőből. Most felfedjük a titkot, milyen a tökéletes almás pite recept nagymama szerint!

A legfinomabb almás pite recept titkai egy nagymama keze nyomán: egyszerű, házias, szeretettel készítve

Fotó: Bajcsy Tünde / Forrás: 24 Óra

Almás pite recept nagymama szerint: az igazi titok a szeretet

A nagyi pitéje azért különleges, mert minden mozdulatában ott van a gondoskodás. Nem méricskél pontosan, hanem „érzésre” készít – ahogy a kézzel írt receptlap is mutatja. Nem grammokban és dekákban rejlik a titok, hanem abban, hogy a tészta pont olyan legyen, „amit kinyújtani lehet”.

A gyúrásnál, amikor a tészta alá lisztet szór, a szeletelésnél, amikor gondosan reszeli az almát, vagy amikor megemeli a tepsit, és elégedetten ránéz a művére – mind-mind azt mutatja: ez nem csak sütemény, hanem hagyomány.

Úgy kezdjük, hogy egy kis lisztet teszünk a tálba, majd hozzáadunk 10 dkg kristálycukrot, és egy tojást, egy 200 g-os tejszínt, 33%-osat, és akkor egy smetolvajat készítünk bele. Utána citromhéjat még reszelek a lisztbe, hogy legyen egy enyhe citromos íze. Egy sütőpor van benne, és a félfogós liszt – tehát annyit kell tenni, amennyit a tészta megkíván, mert nincsen pontosan kimérve, csak olyan legyen, hogy kinyújtható legyen. És aztán két lapot készítünk belőle.

Hozzávalók (ahogy a nagyi szereti):

10 dkg kristálycukor

1 tojás

200 g 33%-os tejszín

1 csomag sütőpor

liszt (annyit, amennyit a tészta felvesz, hogy jól nyújtható legyen)

reszelt citromhéj

1 kg reszelt alma

ízlés szerint vaníliás cukor és fahéj

Így készül a nagyi pitéje

A tészta – A lisztet összekeverjük a sütőporral, hozzáadjuk a cukrot, a tojást, a tejszínt és a citromhéjat. Nem kell pontosan mérni, a nagyi szerint mindig a tészta állaga mutatja, hogy elég liszt került-e bele. Ha szépen összeáll és rugalmas, akkor jó. A tésztát két részre osztjuk: egyik alulra, másik a tetejére kerül.