1 órája
Fotókon és videón a nagymama almás pitéje - megtudtuk, mi a titkos hozzávaló
A nagymamák konyhájában mindig történik valami varázslat. Ez az almás pite recept nemcsak finom, hanem tele van apró trükkökkel, amelyekből most te is ellesheted, hogyan lesz igazán tökéletes a sütemény. Most megmutatjuk a titkokat, amitől a tészta omlós, az alma pedig tökéletesen fűszeres lesz.
Van valami varázslatos abban, amikor a nagyi a konyhában sürög-forog, és a levegőt megtölti a fahéj, az alma és a frissen sült tészta illata. Az almás pite nemcsak egy sütemény – hanem egy darabka otthon, gyerekkor, emlék és szeretet. Egy falat belőle képes visszarepíteni a régi vasárnap délutánokba, amikor a család körbeülte az asztalt, és a nagyi tepsije még melegen került elő a sütőből. Most felfedjük a titkot, milyen a tökéletes almás pite recept nagymama szerint!
Almás pite recept nagymama szerint: az igazi titok a szeretet
A nagyi pitéje azért különleges, mert minden mozdulatában ott van a gondoskodás. Nem méricskél pontosan, hanem „érzésre” készít – ahogy a kézzel írt receptlap is mutatja. Nem grammokban és dekákban rejlik a titok, hanem abban, hogy a tészta pont olyan legyen, „amit kinyújtani lehet”.
A gyúrásnál, amikor a tészta alá lisztet szór, a szeletelésnél, amikor gondosan reszeli az almát, vagy amikor megemeli a tepsit, és elégedetten ránéz a művére – mind-mind azt mutatja: ez nem csak sütemény, hanem hagyomány.
Úgy kezdjük, hogy egy kis lisztet teszünk a tálba, majd hozzáadunk 10 dkg kristálycukrot, és egy tojást, egy 200 g-os tejszínt, 33%-osat, és akkor egy smetolvajat készítünk bele. Utána citromhéjat még reszelek a lisztbe, hogy legyen egy enyhe citromos íze. Egy sütőpor van benne, és a félfogós liszt – tehát annyit kell tenni, amennyit a tészta megkíván, mert nincsen pontosan kimérve, csak olyan legyen, hogy kinyújtható legyen. És aztán két lapot készítünk belőle.
Hozzávalók (ahogy a nagyi szereti):
- 10 dkg kristálycukor
- 1 tojás
- 200 g 33%-os tejszín
- 1 csomag sütőpor
- liszt (annyit, amennyit a tészta felvesz, hogy jól nyújtható legyen)
- reszelt citromhéj
- 1 kg reszelt alma
- ízlés szerint vaníliás cukor és fahéj
Így készül a nagyi pitéje
A tészta – A lisztet összekeverjük a sütőporral, hozzáadjuk a cukrot, a tojást, a tejszínt és a citromhéjat. Nem kell pontosan mérni, a nagyi szerint mindig a tészta állaga mutatja, hogy elég liszt került-e bele. Ha szépen összeáll és rugalmas, akkor jó. A tésztát két részre osztjuk: egyik alulra, másik a tetejére kerül.
Az alma – Az almát lereszeljük, és kinyomkodjuk a levét. Ez elengedhetetlen lépés, mert különben a töltelék eláztatná a tésztát.
Nem szabad túl sok almatölteléket rakni, mert akkor szétesik, és elázik a pite. Annyi kell, hogy minden falatban legyen belőle, de a tészta is érvényesüljön.
– mondja a nagyi.
Összeállítás – Az egyik tésztalapot kinyújtjuk, és a kikent, lisztezett tepsibe helyezzük. Egyenletesen elosztjuk rajta az almát, majd ízlés szerint megszórjuk vaníliás- és fahéjas cukorral, ezután pedig befedjük a másik tésztalappal. A tetejét villával megszurkáljuk, hogy a gőz távozni tudjon.
Sütés – Előmelegített sütőben, 200 fokon 35–40 percig sütjük, amíg szép aranybarna nem lesz a teteje és az alja is. Ne feledjük, az alma még így is enged sok levet magából, ezért fontos ellenőrizni az alját is. A nagyi mindig azt mondja: „a színe mutatja, mikor van kész.”
GALÉRIA: Így készül az igazi nagyiféle almás piteFotók: Bajcsy Tünde
A végeredmény
Amikor kivesszük a sütőből, a konyhát betölti az alma és a fahéj illata. A tetejére kristálycukor kerül, és már szeletelhető is. Melegen az igazi: a gőzölgő alma és az omlós tészta együtt alkotja azt az ízvilágot, amihez semmi sem fogható.
Az almás pite recept nagymamaféle változata nemcsak egy sütemény elkészítéséről szól, hanem egy hagyományról is. Generációk óta sütik a nagymamák a család örömére, és minden háznál egy kicsit másképp készül. Van, ahol több fahéj kerül bele, máshol a citromhéj a titkos hozzávaló, és van, aki vastag tésztával, más vékonyabbal szereti. A közös mégis ugyanaz: az almás pite nemcsak desszert, hanem egy szelet emlék, szeretet és otthonosság. Ezért is olyan népszerű: mert minden falatjával egy kicsit közelebb hoz a gyerekkorhoz és a nagyi konyhájához.
