Tényleg igaz, hogy napi egy alma az orvost távol tartja? – Utánajártunk a népszerű mondásnak

Sokszor hallottuk már a mondást: „Minden nap egy alma, az orvost távol tartja.” De vajon mennyi igaz ebből a régi bölcsességből? A válasz: meglepően sok. Az alma nemcsak finom, hanem valóban az egyik legegészségesebb gyümölcsünk – tele tápanyaggal, rosttal és antioxidánssal. Az alma jótékony hatásai következnek, amit a Mindmegette.hu portál gyűjtött össze.

Minden este egy alma: magas antioxidáns tartalma miatt segít az egészséges élet fenntartásában

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Minden nap egy alma

Az alma igazi vitaminbomba: C-vitaminban, káliumban és rostban gazdag, emellett több mint száz különböző növényi hatóanyagot tartalmaz. Ezek az antioxidánsok segítenek semlegesíteni a szervezetben lévő szabad gyököket, így csökkenthetik a gyulladásokat és erősíthetik az immunrendszert.

Ráadásul az alma héja legalább olyan értékes, mint maga a gyümölcs: a legtöbb rost, vitamin és antioxidáns ott található. Ezért a szakértők azt javasolják, inkább alaposan mossuk meg, de ne hámozzuk meg fogyasztás előtt.

A szív legjobb barátja

Több tanulmány szerint a rendszeres almafogyasztás segíthet csökkenteni a magas vérnyomást és a „rossz” LDL-koleszterin szintjét. A gyümölcsben található pektin nevű rostanyag a bélrendszerben megköti a koleszterint, ezáltal hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez. Az alma emellett a vércukorszintet is egyenletesebben tartja – lassan felszívódó természetes cukrainak és rosttartalmának köszönhetően.

Segíti az emésztést és a fogyást

A pektin nemcsak a szívünknek tesz jót: az emésztőrendszer egészségének is kulcsa lehet. Támogatja a bélflóra egyensúlyát, segíti a természetes bélmozgást, és hozzájárul a jó közérzethez. Mivel az alma alacsony kalóriatartalmú és vízben gazdag, kiváló választás diétázóknak is: egy közepes darab csupán 80–100 kalória, miközben hosszan tartó teltségérzetet ad.

Agyserkentő gyümölcs

A kutatások szerint az alma fogyasztása még a memóriára és a koncentrációra is kedvezően hathat. A benne lévő flavonoidok serkenthetik az agyi vérkeringést, és segíthetnek megelőzni az időskori szellemi hanyatlást. Nem véletlen, hogy sok szakember szerint az alma az egyik legjobb „agybarát” nassolnivaló.