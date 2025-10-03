Ez már nem tréfa! A rendőrség is ezért kampányol

Idén is méltó módon készülnek az állatok világnapja alkalmából Tatán, ahol a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány a rendőrséggel közösen szervez színes programot.

Október 4-én az állatok világnapja alkalmából Tatán színes és ingyenes programokat szerveznek

Forrás: Tiszta Szívvel Az Állatokért Alapítvány

A szervezők két mottóval hívták életre az eseményt: „Az állatok is érző lények!” és „Látni és látszani!” – üzenve ezzel, hogy a felelős állattartás mellett a biztonságra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk.

Tatán is állatok világnapja

– Az állatok nem tárgyak, hanem érző lények, akik képesek örömöt, fájdalmat és szenvedést megélni. Éppen ezért minden embernek erkölcsi és törvényi kötelessége, hogy felelősen, jó gazda gondosságával bánjon velük – hangsúlyozta Zádoriné Csordás Valéria az alapítvány kurátora. A másik fontos gondolat, a „Látni és látszani!” mottó arra figyelmeztet, hogy a kutyasétáltatás során elengedhetetlen a láthatóság és a biztonság. A fényvisszaverő kiegészítők és világító nyakörvek ugyanis nemcsak a gazdi, hanem a kedvencek épségét is védik.

A rendezvényt a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya, Közlekedésrendészeti Osztálya és Kutyás Alosztálya, valamint a The Dog Life – Kutyás Élményközpont közreműködésével valósítják meg.

Látványos kutyás bemutatók és közös séta

A program október 4-én, 16:30-kor kezdődik az Építők parkja füves területén. Elsőként a The Dog Life – Kutyás Élményközpont képviseletében Sebők Réka edző és versenyző mutat be dog dancing és agility produkciót négylábú társaival. Ezután a rendőrség Kutyás Alosztálya tart izgalmas engedelmességi bemutatót, amely mindig nagy élményt jelent a közönség számára.