Ez már nem tréfa! A rendőrség is ezért kampányol
Kutyás bemutatók, agility és dog dancing várja az érdeklődőket Tatán, ahol a négylábúaké a főszerep. Október 4-én az állatok világnapja alkalmából gyűlnek össze az állatbarátok.
Idén is méltó módon készülnek az állatok világnapja alkalmából Tatán, ahol a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány a rendőrséggel közösen szervez színes programot.
A szervezők két mottóval hívták életre az eseményt: „Az állatok is érző lények!” és „Látni és látszani!” – üzenve ezzel, hogy a felelős állattartás mellett a biztonságra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk.
Tatán is állatok világnapja
– Az állatok nem tárgyak, hanem érző lények, akik képesek örömöt, fájdalmat és szenvedést megélni. Éppen ezért minden embernek erkölcsi és törvényi kötelessége, hogy felelősen, jó gazda gondosságával bánjon velük – hangsúlyozta Zádoriné Csordás Valéria az alapítvány kurátora. A másik fontos gondolat, a „Látni és látszani!” mottó arra figyelmeztet, hogy a kutyasétáltatás során elengedhetetlen a láthatóság és a biztonság. A fényvisszaverő kiegészítők és világító nyakörvek ugyanis nemcsak a gazdi, hanem a kedvencek épségét is védik.
A rendezvényt a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya, Közlekedésrendészeti Osztálya és Kutyás Alosztálya, valamint a The Dog Life – Kutyás Élményközpont közreműködésével valósítják meg.
Látványos kutyás bemutatók és közös séta
A program október 4-én, 16:30-kor kezdődik az Építők parkja füves területén. Elsőként a The Dog Life – Kutyás Élményközpont képviseletében Sebők Réka edző és versenyző mutat be dog dancing és agility produkciót négylábú társaival. Ezután a rendőrség Kutyás Alosztálya tart izgalmas engedelmességi bemutatót, amely mindig nagy élményt jelent a közönség számára.
A második részben közös sétára invitálják a résztvevőket: a tópart sétányon át egészen a Malom és Kacsa Boutique Hotelig vonulhatnak együtt a kutyások. A séta végén ajándékcsomagok sorsolása, valamint a „legjobban látható gazdi és kutyája” különdíj várja a résztvevőket.
Mancslenyomat és adományozás
Érdemes időben érkezni, hiszen a program zárásaként az első 10 kutyus egyedi mancslenyomatot készíthet, amely örök emlék marad gazdájuknak.
Fontos, hogy a rendezvényen csak érvényes oltással rendelkező, chippelt és szocializált kutyusok vehetnek részt. A belépés ingyenes, ugyanakkor az alapítvány hálásan fogad minden kutya- és cicaeledel-adományt mentett állatai számára. Fontos tudni, hogy mindenki saját felelősségére csatlakozhat a programhoz.