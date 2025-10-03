október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

38 perce

Ez már nem tréfa! A rendőrség is ezért kampányol

Címkék#Zádoriné Csordás Valéria#Az Állatokért Alapítvány#Kacsa Boutique Hotel#kutyás élményközpont#mancslenyomat#világnapja alkalom#gazda

Kutyás bemutatók, agility és dog dancing várja az érdeklődőket Tatán, ahol a négylábúaké a főszerep. Október 4-én az állatok világnapja alkalmából gyűlnek össze az állatbarátok.

Kemma.hu

Idén is méltó módon készülnek az állatok világnapja alkalmából Tatán, ahol a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány a rendőrséggel közösen szervez színes programot. 

Kutyás bemutatók, agility és dog dancing várja az érdeklődőket Tatán, ahol a négylábúaké a főszerep. Október 4-én az állatok világnapja alkalmából gyűlnek össze az állatbarátok.
Október 4-én az állatok világnapja alkalmából Tatán színes és ingyenes programokat szerveznek
Forrás: Tiszta Szívvel Az Állatokért Alapítvány

A szervezők két mottóval hívták életre az eseményt: „Az állatok is érző lények!” és „Látni és látszani!” – üzenve ezzel, hogy a felelős állattartás mellett a biztonságra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk.

Tatán is állatok világnapja 

– Az állatok nem tárgyak, hanem érző lények, akik képesek örömöt, fájdalmat és szenvedést megélni. Éppen ezért minden embernek erkölcsi és törvényi kötelessége, hogy felelősen, jó gazda gondosságával bánjon velük – hangsúlyozta Zádoriné Csordás Valéria az alapítvány kurátora. A másik fontos gondolat, a „Látni és látszani!” mottó arra figyelmeztet, hogy a kutyasétáltatás során elengedhetetlen a láthatóság és a biztonság. A fényvisszaverő kiegészítők és világító nyakörvek ugyanis nemcsak a gazdi, hanem a kedvencek épségét is védik.

A rendezvényt a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya, Közlekedésrendészeti Osztálya és Kutyás Alosztálya, valamint a The Dog Life – Kutyás Élményközpont közreműködésével valósítják meg.

Látványos kutyás bemutatók és közös séta

A program október 4-én, 16:30-kor kezdődik az Építők parkja füves területén. Elsőként a The Dog Life – Kutyás Élményközpont képviseletében Sebők Réka edző és versenyző mutat be dog dancing és agility produkciót négylábú társaival. Ezután a rendőrség Kutyás Alosztálya tart izgalmas engedelmességi bemutatót, amely mindig nagy élményt jelent a közönség számára.

A második részben közös sétára invitálják a résztvevőket: a tópart sétányon át egészen a Malom és Kacsa Boutique Hotelig vonulhatnak együtt a kutyások. A séta végén ajándékcsomagok sorsolása, valamint a „legjobban látható gazdi és kutyája” különdíj várja a résztvevőket.

Mancslenyomat és adományozás

Érdemes időben érkezni, hiszen a program zárásaként az első 10 kutyus egyedi mancslenyomatot készíthet, amely örök emlék marad gazdájuknak.

Fontos, hogy a rendezvényen csak érvényes oltással rendelkező, chippelt és szocializált kutyusok vehetnek részt. A belépés ingyenes, ugyanakkor az alapítvány hálásan fogad minden kutya- és cicaeledel-adományt mentett állatai számára. Fontos tudni, hogy mindenki saját felelősségére csatlakozhat a programhoz.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu