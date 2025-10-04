október 4., szombat

2 órája

Egy szerető otthon mindent megváltoztat – ünnepeljük közösen az Állatok Világnapját!

Október 4-én az együttérzést, a felelősséget és a szeretetet ünnepeljük: ma van az Állatok Világnapja. A MÁV-csoport az Állatok Világnapja alkalmából idén is a menhelyi kisállatok örökbefogadására hívja fel a figyelmet.

Kemma.hu

Tavaly nagy sikerrel zárult a MÁV kezdeményezése, amely az Állatok Világnapja alkalmából a menhelyi kedvencek örökbefogadását népszerűsítette. Idén is szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy sok négylábú társ várja még az esélyt egy szerető családra. Az örökbefogadással nemcsak egy állat életét mentjük meg, hanem igazi társat, barátot kapunk, aki hűséggel és szeretettel hálálja meg az új esélyt.

A MÁV az Állatok Világnapja alkalmából idén is a menhelyi kisállatok örökbefogadására hívja fel a figyelmet.
Állatok Világnapja – a második esély napja 
Fotó: MOLNAR ZSOLT / Forrás: MÁV Facebook-oldala

Állatok Világnapja – a második esély napja

Az Állatok Világnapja alkalmat ad arra, hogy mindannyian elgondolkodjunk – ha kisállatot szeretnénk, válasszuk az örökbefogadást a vásárlás helyett. 

Fellélegezhet a Tappancs: megérkezett az éves pályázati támogatás. A Tappancs Állatotthon idén is részesült az állatbarátok nagylelkű felajánlásaiból. Az 1 százalékos támogatásból befolyt összeg hatalmas segítség a mindennapi működésben, hiszen a Tappancs Állatotthon évről évre egyre nagyobb terhet cipel. Az állatok ellátása, az orvosi kezelések és a menhely fenntartása jelentős költségekkel jár. A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány munkáját most ismét sokan támogatták. A beérkező támogatás nélkülözhetetlen az intézmény fennmaradásához.

A Tappancsért tett olyat a tatabányai bolt, ami visszaadja a jóság reményét. Szeptember 15-én különleges akcióval várta vásárlóit a tatabányai Négylábúak ABC-je. A költött forintok után 10 százalék a Tappancs Állatotthonhoz került, így a saját kedvenced mellett a menhely lakói is jóllaknak. Egy apró meglepetés is várta az adományozókat.

A Kemma gyűjtése ismét megmutatta, mennyi szeretet rejlik az emberekben az állatok iránt. Pénzadományok, 120 kiló táp, diákok munkája és egy megható felajánlás is erősítette augusztusban a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítványt.


 

 

 

