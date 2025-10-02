3500 gyermekhez jutott el a program – az állatokért küzd az alapítvány

Ma már divat állatokat tartani otthon: a kutyák, cicák és hörcsögök mellett egyre többen választanak teknőst, halat, sőt gyíkféléket is társuknak. Azonban sok állat él sajnos még ma is embertelen körülmények között, ők is szószólóra várnak. Értük is szól október 4-e, az állatok világnapja, amely arra figyelmeztet, hogy minden élőlénynek joga van a méltó bánásmódhoz.

Ne csak az állatok világnapja alkalmából gondoljunk kedvenceinkre. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány rendszeresen jár óvodákba is a felelős állattartásról beszélni

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Az állatok világnapját minden évben október 4-én ünnepeljük, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy négylábú társaink védelme és jóléte közös felelősségünk.

Az állatok világnapja mindenkinek szól

A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány is ezen dolgozik, nemcsak az állatmentés területén, hanem a társadalmi szemlélet formálásában is. Zádoriné Csordás Valéria, az alapítvány kurátora a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az alapítványuk az állatmentés mellett célul tűzte ki, hogy feladatot vállaljon a társadalmi szemlélet formálásban, a környezettudatosságra nevelés illetve az ember és az állat kapcsolatának az erősítésében. Ennek érdekében 2022 szeptember hónapban elindították a Fiatalokkal a Felelős Állattartáért programjukat.