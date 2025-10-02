1 órája
3500 gyermekhez jutott el a program – az állatokért küzd az alapítvány
Az ember és állat kapcsolata ma fontosabb, mint valaha: egyre többen választanak négylábú vagy éppen különleges társállatot, mégis sok állat él embertelen körülmények között. Október 4-én erre is figyelmeztet bennünket az állatok világnapja.
Ma már divat állatokat tartani otthon: a kutyák, cicák és hörcsögök mellett egyre többen választanak teknőst, halat, sőt gyíkféléket is társuknak. Azonban sok állat él sajnos még ma is embertelen körülmények között, ők is szószólóra várnak. Értük is szól október 4-e, az állatok világnapja, amely arra figyelmeztet, hogy minden élőlénynek joga van a méltó bánásmódhoz.
Az állatok világnapját minden évben október 4-én ünnepeljük, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy négylábú társaink védelme és jóléte közös felelősségünk.
Az állatok világnapja mindenkinek szól
A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány is ezen dolgozik, nemcsak az állatmentés területén, hanem a társadalmi szemlélet formálásában is. Zádoriné Csordás Valéria, az alapítvány kurátora a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az alapítványuk az állatmentés mellett célul tűzte ki, hogy feladatot vállaljon a társadalmi szemlélet formálásban, a környezettudatosságra nevelés illetve az ember és az állat kapcsolatának az erősítésében. Ennek érdekében 2022 szeptember hónapban elindították a Fiatalokkal a Felelős Állattartáért programjukat.
Az alapítvány munkatársai rendszeresen járnak óvodákba és iskolákba, ahol állatasszisztált foglalkozásokon keresztül beszélgetnek a felelős állattartásról. Az iskolások számára komolyabb tartalmakat kínálnak: kutyák vagy macskák segítségével mutatják be az örökbefogadás lehetőségeit, az ivartalanítás fontosságát, a betegségek megelőzését, és beszélnek az állatok szerepéről az ember életében.
– A felnövekvő nemzedék számára az állatokkal való foglalkozás erősíti az empátiát, a felelősségtudatot és a társas készségeket. Úgy gondolom, hogy a felelős állattartásra való nevelést nem lehet elég korán elkezdeni, mert a felnövő nemzedék formálja a jövőnket – hangsúlyozta Zádoriné Csordás Valéria.
Az óvodásoknál a hangsúly inkább az állatok szeretetére és tiszteletére kerül. A játékos, interaktív foglalkozások során a gyerekek és pedagógusok közösen oldanak meg feladatokat, amelyek nemcsak élményt nyújtanak, hanem erősítik az ember és az állat közötti kapcsolatot is.
Újra elérhető az ingyenes ivartalanítási akció – ez kell hozzá
Az alapítvány emellett több előadását a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakembereivel közösen tartja, így a diákok az állatkínzás büntetőjogi következményeiről is hallhatnak. Az elmúlt három évben több mint 3500 gyermekhez jutott el a program. Kezdetben még az alapítvány kereste fel az intézményeket, mára azonban egyre több iskola és óvoda hívja meg őket, főleg az állatvédelmi témahetek alkalmával.
Október 4-e így nemcsak az állatok ünnepe, hanem emlékeztető is mindannyiunk számára: felelősségünk van abban, hogy milyen jövőt teremtünk nekik – és magunknak.