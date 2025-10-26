Újra segítettek a tetoválóművészek – a Rex Állatvédő Egyesület hálás a támogatásért

Az állatmenhely támogatás Komáromban idén is szívmelengető összefogással valósult meg. Negyedik alkalommal rendezték meg Dél-Komáromban a Random Day Tattoo Expót, amelyen a térség és a Felvidék tetoválóművészei közösen gyűjtöttek a Komáromi Rex Állatvédő Egyesület javára.

Az állatmenhely támogatás Komáromban nemcsak eledelt, hanem boldog pillanatokat is ad a menhely lakóinak

Forrás: Facebook/Rex Komáromi Állatvédő Egyesület

Állatmenhely támogatás Komáromban

A nap folyamán több mint 130 látogató fordult meg a rendezvényen, hogy adományával hozzájáruljon az állatmenhely támogatásához Komáromban. Az egész napos rendezvénynek az Arany 17 Rendezvényközpont adott otthont, a bevételből pedig a négylábú lakók ellátását és a menhely fejlesztéseit támogatják.

A Komáromi Rex Állatvédő Egyesület számára minden ilyen kezdeményezés hatalmas segítség. Mandel Géza, az egyesület elnöke elmondta, hogy jelenleg 45 kutyát és 25 macskát gondoznak a menhelyen, és évente mintegy 150 kutyát és 40–50 macskát sikerül örökbe adniuk.

Ezer hála

Nagyon örülünk annak, hogy ismét gondoltak ránk. Minden adomány sokat jelent, hiszen ebből tudjuk az állatok életkörülményeit javítani

– hangsúlyozta Mandel Géza, a Komáromi Rex Állatvédő Egyesület elnöke.

A menhely működését a lakossági adófelajánlások, az önkormányzati támogatás és a magánadományok teszik lehetővé. A napi feladatokat körülbelül 15 önkéntes látja el, akik szabadidejükben segítenek az állatok etetésében, gondozásában és a menhely rendben tartásában.

Új macskaház épül a támogatásokból

A egyesületnek az adomány összegéről még nincs pontos információja, azonban azt elárulták, hogy jelenleg egy új macskaház megépítésén dolgoznak, amelyhez a Random Day Tattoo Expo bevételéből is szeretnének hozzájárulni.

Az ilyen összefogások mindig megerősítenek bennünket abban, hogy a munkánknak valódi értelme van. Jó látni, hogy Komáromban egyre többen segítik az állatokat

– tette hozzá Mandel Géza.

Minden tál étel, minden simogatás egy kis reményt jelent – a Komáromi Rex Állatvédő Egyesület gondozásában jelenleg több tucat macska várja, hogy szerető otthonra leljen

Forrás: Facebook/Rex Komáromi Állatvédő Egyesület

Bajbajutott állatok megmentésének küldetése

A Rex Állatvédő Egyesület tavaly is komoly kihívásokkal nézett szembe: a csöngei és kőszegpatyi szaporítótelepekről mentett kutyák közül több is a komáromi menhelyre került. Mandel Gézáné, az egyesület elnöke akkor elmondta, hogy a rettegő, elhanyagolt állatok lelki és testi felépülése hosszú folyamat, amelyben a gondozók szeretettel és türelemmel segítik őket. A mostani állatmenhely támogatás Komáromban ismét abban segít, hogy a menhely tovább folytathassa ezt az áldozatos munkát.