A szeretetből épített menedék – így segít a Rex Állatvédő Egyesület a bajba jutott állatokon

A Rex Állatvédő Egyesület már 16 éve dolgozik azon, hogy biztonságos otthont és új esélyt adjon a bajba jutott kutyáknak és macskáknak. Az állatmenhely jelenleg mintegy 45 kutyáról és 25 macskáról gondoskodik, miközben évente közel 150 kutyát és 40–50 macskát sikerül örökbe adniuk felelős gazdákhoz. Mandel Gézával az egyesület elnökével beszélgettünk a küldetésükről.

Az állatmenhely önkéntesei nap mint nap azon dolgoznak, hogy minden mentett kutya biztonságban és szeretetben élhessen

Forrás: Facebook/Rex Komáromi Állatvédő Egyesület

Az állatmenhely mindennapjai

Több mint másfél évtizede tevékenykednek az állatokért és minden egyes nap azon vannak, hogy jót tegyenek értük.

Az állatszeretet és az elkötelezettség ad erőt minden nap

– mesélte az egyesület vezetője.

A menhely életét a gondoskodás és a felelősségvállalás határozza meg. Az állatokat naponta etetik, sétáltatják, orvosi ellátásban részesítik, és igyekeznek számukra a lehető legjobb életkörülményeket biztosítani. Mandel Géza szerint a munka nemcsak fizikai, hanem lelki kihívás is: minden befogadott állat mögött egy nehéz sors, egy történet áll.

Adományok és támogatás tartja életben a menhelyet

A Rex állatmenhely működését az alábbi források biztosítják:

az adó 1 százalékos felajánlásai,

az önkormányzati támogatás (idén 20 millió forint),

magánadományok és vállalati felajánlások,

időszakos jótékonysági akciók, mint a Random Day Tattoo Expo.

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki az adója egy százalékát nekünk ajánlotta. Óriási segítség ez számunkra

– mondta a vezető. A támogatásnak köszönhetően az egyik legfontosabb fejlesztés, a macskaház építése is megvalósulhat a közeljövőben.

Egy tetoválásnyi segítség – a Random Day Tattoo Expo

A közelmúltban a Rex újabb formában is támogatást kapott: a Random Day Tattoo Expo bevételét az egyesületnek ajánlották fel. Az eseményt Kolozsvári Arnold, tetoválóművész szervezte, aki országos szinten több alkotót hívott össze egy jótékony cél érdekében.

A látogatók az eseményen készült tetoválások díjával támogatták a menhelyet – a befolyt összeg teljes egészében az állatok javára fordítódik.

Nagyon hálásak vagyunk az ötletgazdának és mindenkinek, aki így vagy úgy segítette az állatokat

– hangsúlyozta a vezető.