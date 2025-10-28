11 perce
A szeretetből épített menedék – így segít a Rex Állatvédő Egyesület a bajba jutott állatokon
A Rex Állatvédő Egyesületnél a szeretet és az elhivatottság az, ami összetartja a csapatot. Az állatmenhelyen évek óta gondoskodnak arról, hogy a gazdátlan kutyák és macskák ne csak menedéket, hanem új életet is kapjanak.
A Rex Állatvédő Egyesület már 16 éve dolgozik azon, hogy biztonságos otthont és új esélyt adjon a bajba jutott kutyáknak és macskáknak. Az állatmenhely jelenleg mintegy 45 kutyáról és 25 macskáról gondoskodik, miközben évente közel 150 kutyát és 40–50 macskát sikerül örökbe adniuk felelős gazdákhoz. Mandel Gézával az egyesület elnökével beszélgettünk a küldetésükről.
Az állatmenhely mindennapjai
Több mint másfél évtizede tevékenykednek az állatokért és minden egyes nap azon vannak, hogy jót tegyenek értük.
Az állatszeretet és az elkötelezettség ad erőt minden nap
– mesélte az egyesület vezetője.
A menhely életét a gondoskodás és a felelősségvállalás határozza meg. Az állatokat naponta etetik, sétáltatják, orvosi ellátásban részesítik, és igyekeznek számukra a lehető legjobb életkörülményeket biztosítani. Mandel Géza szerint a munka nemcsak fizikai, hanem lelki kihívás is: minden befogadott állat mögött egy nehéz sors, egy történet áll.
Adományok és támogatás tartja életben a menhelyet
A Rex állatmenhely működését az alábbi források biztosítják:
- az adó 1 százalékos felajánlásai,
- az önkormányzati támogatás (idén 20 millió forint),
- magánadományok és vállalati felajánlások,
- időszakos jótékonysági akciók, mint a Random Day Tattoo Expo.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki az adója egy százalékát nekünk ajánlotta. Óriási segítség ez számunkra
– mondta a vezető. A támogatásnak köszönhetően az egyik legfontosabb fejlesztés, a macskaház építése is megvalósulhat a közeljövőben.
Egy tetoválásnyi segítség – a Random Day Tattoo Expo
A közelmúltban a Rex újabb formában is támogatást kapott: a Random Day Tattoo Expo bevételét az egyesületnek ajánlották fel. Az eseményt Kolozsvári Arnold, tetoválóművész szervezte, aki országos szinten több alkotót hívott össze egy jótékony cél érdekében.
A látogatók az eseményen készült tetoválások díjával támogatták a menhelyet – a befolyt összeg teljes egészében az állatok javára fordítódik.
Nagyon hálásak vagyunk az ötletgazdának és mindenkinek, aki így vagy úgy segítette az állatokat
– hangsúlyozta a vezető.
Önkénesek tartják mozgásban a mindennapokat
A menhely működéséhez nemcsak pénz, hanem emberi segítség is kell: jelenleg mintegy 15 önkéntes vesz részt rendszeresen az állatok gondozásában, etetésében és sétáltatásában.
Sokan munka után jönnek be, szabadidejükben segítenek – de mindig nagy szükség lenne még több segítő kézre
– mondta.
A hét minden napján, hétvégén is dolgoznak, hogy az állatok ellátása folyamatos legyen. Az önkéntesek munkája nélkül a menhely mindennapi működése elképzelhetetlen lenne, hiszen a kutyák és macskák ellátása folyamatos jelenlétet igényel. A csapat összetartó, de a vezető szerint mindig jól jönnének új segítő kezek is, mert a feladatok száma sosem csökken. A vezető szerint a munka nem könnyű, de annál hálásabb.
Minden örökbefogadás egy új történet
A legnagyobb öröm mindig az, amikor egy állat új otthonra talál. A Rex munkatársai minden örökbefogadás előtt beszélgetnek a leendő gazdikkal, hogy biztosan jó helyre kerüljenek a négylábúak. Az állatok oltva, csippezve és ivartalanítva kerülnek ki a menhelyről, ezzel is elősegítve a felelős állattartást.
Az örökbefogadók gyakran küldenek vissza fotókat és videókat, amelyeken látszik, milyen boldogok az egykori menhelylakók új családjukban. Ezek a visszajelzések adják a legtöbb erőt a csapatnak: minden sikeres örökbefogadás egy új kezdet – nemcsak az állatnak, hanem az embereknek is.
Egy életre szóló kapcsolat
A Rex Állatvédő Egyesület számára minden megmentett állat egy új történet kezdete. A céljuk nemcsak az, hogy otthont találjanak nekik, hanem hogy a felelős állattartás fontosságára is felhívják a figyelmet.
A menhely dolgozói szerint a kutyák és macskák hihetetlenül gyorsan képesek újra bízni az emberben – elég egy kis szeretet, és viszonozzák azt a ragaszkodást, amiért érdemes nap mint nap dolgozni.
A Rex Állatvédő Egyesület így nemcsak menedéket ad, hanem reményt is – minden örökbeadásban, minden megmentett életben.
