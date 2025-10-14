A kutyád élete múlhat rajta: fokozott figyelmet kérnek a gazdáktól mérgezésveszély miatt

Az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód – különösen, ha szándékos mérgezésről van szó – nem pusztán etikátlan, hanem bűncselekmény. Minden egyes ilyen eset egy újabb emlékeztető arra, hogy az állatkínzó emberek még mindig köztünk élnek. Miskolcon például az elmúlt hetekben több helyszínen is találtak kihelyezett mérget, amelyek komoly veszélyt jelentenek a házikedvencekre.

Az állatkínzók ellen zéró toleranciát hirdetnek

Forrás: Shutterstock

Ovádi Péter: zéró tolerancia az állatkínzókkal szemben

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az állatok szándékos mérgezése súlyos bűncselekmény. Mint írta, az ilyen cselekmények 2022. január 1-je óta különösen súlyos büntetés alá esnek. Az esetek megelőzése és a tettesek felelősségre vonása érdekében fokozott lakossági éberséget kér, különösen a séta közbeni időszakokra vonatkozóan.

A kormánybiztos arra is figyelmeztetett, hogy a kutyák és macskák gyakran nem tudják megkülönböztetni a veszélyes ételeket, ezért fontos, hogy a gazdák már a séta előtt is körültekintően járjanak el. Gyanús ételek, szokatlan viselkedés vagy tünetek esetén azonnal állatorvoshoz kell fordulni.

Tappancs menhely: Tatabányán is előfordultak mérgezések

Zsigáné Marosi Éva, a tatabányai Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat vezetője megerősítette, hogy a városban is történtek mérgezéses esetek. Elmondása szerint a Síkvölgyön és más városrészekben is több alkalommal mérgeztek meg kutyákat, gyakran úgy, hogy szögeket, éles tárgyakat rejtettek el az ételekben.

Hogyne fordult volna elő! Az utcánkban is volt, ahol megmérgezték a gyönyörű kutyát. Síkvölgyön is előfordulnak, nem olyan sűrűn, de előfordulnak.

Hozzátette:

Nem tudjuk kiszűrni sajnos, nem tudjuk. Most már egyre több ember úgy sétáltatja a kis szobakutyáját is, hogy szájkosárral, hogy ne tudjon felvenni a földről semmit.

Tatabányán már helyi cselekvési terv is született

Tatabánya önkormányzata idén nyáron fogadta el az „Állatbarát Város” programot, amely hosszú távon kívánja biztosítani a felelős állattartás kultúráját. Az új cselekvési terv célja, hogy ne csak reagáljanak az ilyen tragikus esetekre, hanem megelőzzék azokat: többek között szigorúbb ellenőrzési rendszert, kutyafuttatók fejlesztését és oktatási kampányokat is kilátásba helyeztek.