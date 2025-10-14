október 14., kedd

Helén névnap

+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatvédelem

1 órája

A kutyád élete múlhat rajta: fokozott figyelmet kérnek a gazdáktól mérgezésveszély miatt

Címkék#macska#kutya#Állatbarát Város#tragédia#gazda

Egyre több a szándékos állatmérgezés Magyarországon, a hatóságok nyomoznak. Az állatkínzó esetek nemcsak felháborítóak, hanem súlyos bűncselekménynek minősülnek.

Kemma.hu

Az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód – különösen, ha szándékos mérgezésről van szó – nem pusztán etikátlan, hanem bűncselekmény. Minden egyes ilyen eset egy újabb emlékeztető arra, hogy az állatkínzó emberek még mindig köztünk élnek. Miskolcon például az elmúlt hetekben több helyszínen is találtak kihelyezett mérget, amelyek komoly veszélyt jelentenek a házikedvencekre.

állatvédelem mancs, Az állatkínzók ellen zéró toleranciát hirdetnek – a megelőzés és a lakossági odafigyelés most életeket menthet
Az állatkínzók ellen zéró toleranciát hirdetnek
Forrás: Shutterstock

Ovádi Péter: zéró tolerancia az állatkínzókkal szemben

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az állatok szándékos mérgezése súlyos bűncselekmény. Mint írta, az ilyen cselekmények 2022. január 1-je óta különösen súlyos büntetés alá esnek. Az esetek megelőzése és a tettesek felelősségre vonása érdekében fokozott lakossági éberséget kér, különösen a séta közbeni időszakokra vonatkozóan.

A kormánybiztos arra is figyelmeztetett, hogy a kutyák és macskák gyakran nem tudják megkülönböztetni a veszélyes ételeket, ezért fontos, hogy a gazdák már a séta előtt is körültekintően járjanak el. Gyanús ételek, szokatlan viselkedés vagy tünetek esetén azonnal állatorvoshoz kell fordulni.

Tappancs menhely: Tatabányán is előfordultak mérgezések

Zsigáné Marosi Éva, a tatabányai Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat vezetője megerősítette, hogy a városban is történtek mérgezéses esetek. Elmondása szerint a Síkvölgyön és más városrészekben is több alkalommal mérgeztek meg kutyákat, gyakran úgy, hogy szögeket, éles tárgyakat rejtettek el az ételekben.

Hogyne fordult volna elő! Az utcánkban is volt, ahol megmérgezték a gyönyörű kutyát. Síkvölgyön is előfordulnak, nem olyan sűrűn, de előfordulnak.

Hozzátette:

Nem tudjuk kiszűrni sajnos, nem tudjuk. Most már egyre több ember úgy sétáltatja a kis szobakutyáját is, hogy szájkosárral, hogy ne tudjon felvenni a földről semmit.

Tatabányán már helyi cselekvési terv is született

Tatabánya önkormányzata idén nyáron fogadta el az „Állatbarát Város” programot, amely hosszú távon kívánja biztosítani a felelős állattartás kultúráját. Az új cselekvési terv célja, hogy ne csak reagáljanak az ilyen tragikus esetekre, hanem megelőzzék azokat: többek között szigorúbb ellenőrzési rendszert, kutyafuttatók fejlesztését és oktatási kampányokat is kilátásba helyeztek.

Kupcsok Péter képviselő akkor úgy fogalmazott: „Fontos, hogy a város ne alkalomszerűen, hanem átgondolt, szervezett keretek között foglalkozzon az állatvédelemmel.” A rendszeres együttműködés a rendőrséggel és a civil szervezetekkel kulcsfontosságú lehet a jövőben is, különösen az olyan ügyek megelőzésében, mint az állatmérgezés.

Megdöbbentő tragédia Oroszlányban is

Nemrég Oroszlányban is állatvédelmi tragédia történt: egy tömbház erkélyéről zuhant ki egy kutya, akit már nem tudtak megmenteni. Az eset nagy felháborodást váltott ki, Takács Károly polgármester is elítélte az esetet, és hangsúlyozta: az állatok életének védelme minden felelős gazda és döntéshozó közös felelőssége.

A helyi ebrendészet munkáját azóta is kiemelten támogatják, és a városvezetés egyre nagyobb hangsúlyt fektet az állatvédelmi intézkedésekre. Ez is jól mutatja, hogy a gondoskodás nemcsak az otthon falai között fontos, hanem a köztereken és a jogszabályi keretek között is.

Mit tehetünk gazdaként?

A hatóságok tanácsa egyértelmű: mindig figyeljünk oda arra, mit vesz fel a kedvencünk a földről! Lehetőleg kerüljük a póráz nélküli sétákat, a gyanús ételeket pedig jelenteni kell. A rendőrség és az állatorvosok is várják a bejelentéseket, ha bárki mérgezésre utaló jelet tapasztal.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu