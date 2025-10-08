1 órája
Állatkínzó járkál köztünk: videó készült a bántalmazásról
Felháborodást keltett a közösségi médiában az a videó, amely október 7-én, kedden délelőtt került fel a Pilisvörösvár MOST nevű Facebook-csoportba. A felvételeken az állatkínzó férfi látható, aki sétáltatás közben többször belerúg a nála lévő kistestű kutyába.
Videón a pilisvörösvári állatkínzó
A történtek után az esetet több állatvédő szervezet is megosztotta és nyilvánosan elítélte, köztük a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány, amely arra kérte a lakosságot, hogy mindenki segítsen a férfi és a kutya megtalálásában. A videót rengetegen megosztották, és a hozzászólások alapján többen is felismerni vélték az elkövetőt.
A rendőrség, az Ürömi Állatotthon, a városi rendészet, a településőrök, valamint más állatvédő szervezetek is részt vesznek a keresésben. A hatóságok közlése szerint a férfi a videó megjelenése óta a kutyájával együtt eltűnt.
A lakosságot arra kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi vagy a kutya tartózkodási helyéről, azonnal jelezze a hatóságoknak a 112-es segélyhívón. Az állatvédők arra is felhívják a figyelmet, hogy a feltételezett elkövető mielőbb adja át a kutyát az Ürömi Állatotthonnak, ahol biztonságban tudnák elhelyezni az állatot.
Az eset ismét rávilágít arra, hogy az állatkínzás nem maradhat következmények nélkül – és hogy a közösség ereje sokat segíthet abban, hogy az ártatlan állatok végül védelmet kapjanak.
Elképesztő kegyetlenség Tatabányán: kiskutyát hajítottak a kukába
Tatabányán ismét bebizonyosodott, hogy az állatok védelmére és a közösség összefogására nagy szükség van. Egy járókelő egy kiskutyára bukkant, aki kiszolgáltatott helyzetben volt, miután valaki „véletlenül” összesöpörte, majd a szemétbe dobta. Nem sokon múlott a kutya élete. Az eset nagy felháborodást keltett, hiszen jól mutatja, milyen könnyen válhat áldozattá egy védtelen állat. Ugyanakkor reményt ad, hogy sokan azonnal cselekedtek, és szívükön viselik a kutyus sorsát.
Az állatvédők arra kérnek mindenkit: ha hasonló esettel találkoznak, azonnal jelezzék a helyi állatvédő szervezeteknek vagy az önkormányzatnak, hiszen minden élet számít.
Elég a szenvedésből: Sokan követelik a súlyosabb büntetést az állatkínzóknak
Szeptember elején a médiát is körbejárta az a videó, amelyen egy férfi az autójához kötve húz egy kutyát. Az elkövetőt hamar elfogták a rendőrök, már a bírósági tárgyalás is megtörtént. Azonban nem várt ítélet született első fokon az elkövetővel szembe. Szabadságvesztés helyett csupán pénzbüntetésre ítélték. Nagy felháborodást váltott ki az ítélet az országban.
Elég a szenvedésből: Sokan követelik a súlyosabb büntetést az állatkínzóknak