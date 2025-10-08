október 8., szerda

Brutalitás

1 órája

Állatkínzó járkál köztünk: videó készült a bántalmazásról

Címkék#Pilisvörösvár#állatkínzás bűntett#kutya

Felháborodást keltett a közösségi médiában az a videó, amely október 7-én, kedden délelőtt került fel a Pilisvörösvár MOST nevű Facebook-csoportba. A felvételeken az állatkínzó férfi látható, aki sétáltatás közben többször belerúg a nála lévő kistestű kutyába.

Kemma.hu

Egy október 7-én, kedden délelőtt megosztott videó váltott ki hatalmas felháborodást a közösségi médiában. A Pilisvörösvár MOST nevű Facebook-csoportban közzétett felvételen az állatkínzó férfi látható, aki séta közben többször durván belerúg a nála lévő kistestű kutyába. A videó szerint a férfi a Kandó Kálmán utcában bukkant fel, majd a Munkácsy utca felé folytatta útját.

Forrás:  Getty Images / Illusztráció

Videón a pilisvörösvári állatkínzó

A történtek után az esetet több állatvédő szervezet is megosztotta és nyilvánosan elítélte, köztük a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány, amely arra kérte a lakosságot, hogy mindenki segítsen a férfi és a kutya megtalálásában. A videót rengetegen megosztották, és a hozzászólások alapján többen is felismerni vélték az elkövetőt.

A rendőrség, az Ürömi Állatotthon, a városi rendészet, a településőrök, valamint más állatvédő szervezetek is részt vesznek a keresésben. A hatóságok közlése szerint a férfi a videó megjelenése óta a kutyájával együtt eltűnt.
A lakosságot arra kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi vagy a kutya tartózkodási helyéről, azonnal jelezze a hatóságoknak a 112-es segélyhívón. Az állatvédők arra is felhívják a figyelmet, hogy a feltételezett elkövető mielőbb adja át a kutyát az Ürömi Állatotthonnak, ahol biztonságban tudnák elhelyezni az állatot.

Az eset ismét rávilágít arra, hogy az állatkínzás nem maradhat következmények nélkül – és hogy a közösség ereje sokat segíthet abban, hogy az ártatlan állatok végül védelmet kapjanak.

Elképesztő kegyetlenség Tatabányán: kiskutyát hajítottak a kukába

Tatabányán ismét bebizonyosodott, hogy az állatok védelmére és a közösség összefogására nagy szükség van. Egy járókelő egy kiskutyára bukkant, aki kiszolgáltatott helyzetben volt, miután valaki „véletlenül” összesöpörte, majd a szemétbe dobta. Nem sokon múlott a kutya élete. Az eset nagy felháborodást keltett, hiszen jól mutatja, milyen könnyen válhat áldozattá egy védtelen állat. Ugyanakkor reményt ad, hogy sokan azonnal cselekedtek, és szívükön viselik a kutyus sorsát.

Az állatvédők arra kérnek mindenkit: ha hasonló esettel találkoznak, azonnal jelezzék a helyi állatvédő szervezeteknek vagy az önkormányzatnak, hiszen minden élet számít.

Elég a szenvedésből: Sokan követelik a súlyosabb büntetést az állatkínzóknak

Szeptember elején a médiát is körbejárta az a videó, amelyen egy férfi az autójához kötve húz egy kutyát. Az elkövetőt hamar elfogták a rendőrök, már a bírósági tárgyalás is megtörtént. Azonban nem várt ítélet született első fokon az elkövetővel szembe. Szabadságvesztés helyett csupán pénzbüntetésre ítélték. Nagy felháborodást váltott ki az ítélet az országban.

 

 

