Megúszhatja a börtönt a brutális állatkínzó - ezt te sem fogod elhinni

Rozi neve ma már egy országot megérintett. Ő az a kutya, akit korábbi gazdája egy autóhoz kötve vonszolt az úton, több száz méteren át, életveszélyes sérüléseket okozva neki. Bár az állatkínzás-történet szinte felfoghatatlan kegyetlenséget hordoz, Rozi nem adta fel: minden nap küzd, és újra rátalált az emberek szeretetére.

Az állatkínzás börtönt érdemel?

Fotó: Vahe Aramyan / Forrás: Shutterstock

Állatkínzás: Rozi túlélte az embertelenséget

Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, Rozit az autó után kötötték és 95-el húzták az után. A bírónő börtönbüntetés helyett azonban csak pénzbírságot szabott ki, ugyanis elhitte, hogy az idős férfi nem direkt követte el a szörnyű tettet. Megbukott az állatvédelem?

Rozi állapota a baleset után kritikus volt. Testét mély sebek borították, sokáig az életben maradása is kétségesnek tűnt. Ám a gondoskodásnak és a hihetetlen kitartásának köszönhetően mára csodával határos módon elkezdett gyógyulni: önállóan eszik és iszik, türelmesen tűri a kezeléseket, és bőre lassan regenerálódik.

A felháborodást kiváltó ítélet

Az ügy bírósági szakaszba is eljutott, ám a döntés sokak szerint túl enyhe volt. Az elkövetőre nem jogerősen 425 000 forintos pénzbírságot szabtak ki. A Szurkolók az Állatokért Alapítvány és más civil szervezetek szerint ez messze nem arányos a tett súlyával: ők letöltendő börtönbüntetést követelnek, és szigorúbb állatvédelmi törvényeket sürgetnek.

Rozi sorsa túlmutat egyetlen állaton: szimbóluma lett annak, hogy az állatkínzás nem maradhat következmények nélkül. A Szurkolók az Állatokért és más szervezetek kampányai rámutatnak: valódi változás kell. Szigorúbb törvények, erősebb védelem, és egy társadalom, amely végre kimondja: az állatok nem tárgyak, hanem érző lények.