Meghökkentően kegyetlen indok az állatkínzás mögött, ami majdnem tíz életet követelt

Október közepén lakossági bejelentés érkezett, hogy Oroszlány egyik utcájában egy kuka mellett egy dobozban fekete keverék kutya fekszik, alóla pedig halk nyüszítést hallani. A helyszínre érkező rendőrök és ebrendészek kilenc apró, pár napos kiskutyát találtak az anyjával együtt. A térfigyelő kamerák felvételein két fiatalkorú volt látható, akik a kutyát és a dobozt a kuka mellé tették. A rendőrség gyorsan azonosította őket, és beismerő vallomást tettek – tettüket azzal magyarázták, hogy az állatok „büdösek voltak”. Az állatkínzás bűntette miatt indult eljárásban a szavaknál is hangosabban beszél az a közöny, ami majdnem tíz életet követelt.

Az állatkínzás majdnem 10 ártatlan kis életet követelt

Forrás: Facebbok/Tatai Állatvédők Hivatalos Oldala

Biztonságban a kis család – az állatkínzás után új esélyt kaptak

A kis család megmentését a Tatai Állatvédők szervezték: ők indultak hajnalban Oroszlányba, hogy biztonságba helyezzék a magukra hagyott anyakutyát és kölykeit. Az oroszlányi ebrendészet segítségével sikerült őket kimenteni a gyepiről, majd a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület vállalta a további gondozásukat. A kilenc újszülöttből sajnos csak négy maradt életben – a hideg és a gyengeség elvitte a többieket –, de a kis család végül szeretetben és biztonságban pihenhet. Az apró, alig öt kilós anyuka hősiesen védte kölykeit a kenel rácsain belül, míg az állatmentők fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy új esélyt kapjanak.

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet: az állat elhagyása, bántalmazása vagy éheztetése büntetendő cselekmény. Ha bajba jutott állatot látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót! Ez az oroszlányi történet is emlékeztet arra, hogy amíg vannak emberek, akik képesek az együttérzésre, addig mindig lesz remény – még a legkisebb, legvédtelenebb életek számára is.

Szigorításra van szükség az állatvédelemben

Idén szeptemberben történt, hogy Tiszaalpáron kegyetlenül megkínoztak egy kutyát: Rozit az autó után kötötték és 95 km/h-val húzták az után. A bírónő börtönbüntetés helyett azonban csak pénzbírságot szabott ki, ugyanis elhitte, hogy az idős férfi nem direkt követte el a szörnyű tettet. Egyesek úgy tartják, megbukott az állatvédelem. Felháborodásukat az emberek a döntéssel kapcsolatban országos szinten, de még a határon túlról is kifejezik.

Ha ugyan ezt megcsináljuk az elkövetővel, akkor ugyan ekkora bírságot szabnak ki? Mert akkor hajrá! Elkülönítem a pénzt a büntetésre!

- írták felháborodott hangnemben.