Állatkínzás

2 órája

Meghökkentően kegyetlen indok az állatkínzás mögött, ami majdnem tíz életet követelt

Címkék#Tatai Civil Állatvédők Egyesület#állatkínzás bűncselekmény#állatkínzás

Oroszlányban döbbenetes eset rázta meg a lakosságot, amikor egy szeméttároló mellett hagytak magukra egy anyakutyát és újszülött kölykeit. Az állatkínzás újabb példája azonban nem maradt következmények nélkül – az aranyszívű állatmentők időt, energiát nem sajnálva megmentették a kis családot.

Kemma.hu

Október közepén lakossági bejelentés érkezett, hogy Oroszlány egyik utcájában egy kuka mellett egy dobozban fekete keverék kutya fekszik, alóla pedig halk nyüszítést hallani. A helyszínre érkező rendőrök és ebrendészek kilenc apró, pár napos kiskutyát találtak az anyjával együtt. A térfigyelő kamerák felvételein két fiatalkorú volt látható, akik a kutyát és a dobozt a kuka mellé tették. A rendőrség gyorsan azonosította őket, és beismerő vallomást tettek – tettüket azzal magyarázták, hogy az állatok „büdösek voltak”. Az állatkínzás bűntette miatt indult eljárásban a szavaknál is hangosabban beszél az a közöny, ami majdnem tíz életet követelt.

Az állatkínzás majdnem 10 ártatlan kis életet követelt
Forrás: Facebbok/Tatai Állatvédők Hivatalos Oldala

Biztonságban a kis család – az állatkínzás után új esélyt kaptak

A kis család megmentését a Tatai Állatvédők szervezték: ők indultak hajnalban Oroszlányba, hogy biztonságba helyezzék a magukra hagyott anyakutyát és kölykeit. Az oroszlányi ebrendészet segítségével sikerült őket kimenteni a gyepiről, majd a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület vállalta a további gondozásukat. A kilenc újszülöttből sajnos csak négy maradt életben – a hideg és a gyengeség elvitte a többieket –, de a kis család végül szeretetben és biztonságban pihenhet. Az apró, alig öt kilós anyuka hősiesen védte kölykeit a kenel rácsain belül, míg az állatmentők fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy új esélyt kapjanak.

 

A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet: az állat elhagyása, bántalmazása vagy éheztetése büntetendő cselekmény. Ha bajba jutott állatot látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót! Ez az oroszlányi történet is emlékeztet arra, hogy amíg vannak emberek, akik képesek az együttérzésre, addig mindig lesz remény – még a legkisebb, legvédtelenebb életek számára is.

Szigorításra van szükség az állatvédelemben

Idén szeptemberben történt, hogy Tiszaalpáron kegyetlenül megkínoztak egy kutyát: Rozit az autó után kötötték és 95 km/h-val húzták az után. A bírónő börtönbüntetés helyett azonban csak pénzbírságot szabott ki, ugyanis elhitte, hogy az idős férfi nem direkt követte el a szörnyű tettet. Egyesek úgy tartják, megbukott az állatvédelem. Felháborodásukat az emberek a döntéssel kapcsolatban országos szinten, de még a határon túlról is kifejezik.

Ha ugyan ezt megcsináljuk az elkövetővel, akkor ugyan ekkora bírságot szabnak ki? Mert akkor hajrá! Elkülönítem a pénzt a büntetésre!

- írták felháborodott hangnemben.

Egy másik, októberben történt eset is nagy felháborodást keltett. A közösségi médiába került ki az a videó, amelyen egy állatkínzó férfi látható, aki sétáltatás közben többször belerúg a nála lévő kistestű kutyába. A történtek után az esetet több állatvédő szervezet is megosztotta és nyilvánosan elítélte. A videót rengetegen újra közölték, és a hozzászólások alapján többen is felismerni vélték az elkövetőt.

 

