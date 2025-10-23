17 perce
Állami elismerést kapott a Szent Borbála Kórház fáradhatatlan főorvosa
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából a minisztériumokban átadták a tárcák legmagasabb szakmai elismeréseit. Idén is kapott állami kitüntetést komárom-esztergomi.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából elismeréseket adott át október 21-én és 22-én a Belügyminisztériumban. Az állami, miniszteri elismerésben részesültek között idén is volt Komárom-Esztergom vármegyében élő és dolgozó. Mondjuk, ki kapott állami kitüntetést.
Állami kitüntetést kapott a tatabányai főorvos
Ennek köszönhetően Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Dr. Lázár Róbert, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház Kardiológiai Rehabilitációs Osztály főorvosa, akinek Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár adta át a kitüntetést.