Állami elismerést kapott a Szent Borbála Kórház fáradhatatlan főorvosa

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából elismeréseket adott át október 21-én és 22-én a Belügyminisztériumban. Az állami, miniszteri elismerésben részesültek között idén is volt Komárom-Esztergom vármegyében élő és dolgozó. Mondjuk, ki kapott állami kitüntetést.

Pintér Sándor belügyminiszter (b) állami kitüntetést és elismerést adott át az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából a Belügyminisztériumban rendezett ünnepségen október 21-én

Fotó: Kovács Attila / Forrás: MTI

Állami kitüntetést kapott a tatabányai főorvos

Ennek köszönhetően Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Dr. Lázár Róbert, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház Kardiológiai Rehabilitációs Osztály főorvosa, akinek Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár adta át a kitüntetést.