Október 23.

46 perce

Állami elismerést kapott a Szent Borbála Kórház fáradhatatlan főorvosa

Címkék#kitüntetés#elismerés#Szent Borbála Kórház#Dr Lázár Róbert#október 23. nemzeti ünnep#államtitkár#forradalom#október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából a minisztériumokban átadták a tárcák legmagasabb szakmai elismeréseit. Idén is kapott állami kitüntetést komárom-esztergomi.

Milány Botond

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából elismeréseket adott át október 21-én és 22-én a Belügyminisztériumban. Az állami, miniszteri elismerésben részesültek között idén is volt Komárom-Esztergom vármegyében élő és dolgozó. Mondjuk, ki kapott állami kitüntetést.

Budapest, 2025. október 21. Pintér Sándor belügyminiszter (b) állami kitüntetést és elismerést adott át az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából a Belügyminisztériumban rendezett ünnepségen 2025. október 21-én.
Pintér Sándor belügyminiszter (b) állami kitüntetést és elismerést adott át az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából a Belügyminisztériumban rendezett ünnepségen október 21-én
Fotó: Kovács Attila / Forrás: MTI

Állami kitüntetést kapott a tatabányai főorvos

Ennek köszönhetően Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Dr. Lázár Róbert, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház Kardiológiai Rehabilitációs Osztály főorvosa, akinek Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár adta át a kitüntetést. 

 

