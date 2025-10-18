október 18., szombat

Múltidéző

1 órája

Rá sem ismersz: így festett régen a Tatai vár egyik legbékésebb sarka

Címkék#Mária Valéria híd#Fortepan#Akkor és most#sétány

A tatai vár környéke mindig is különleges helyet foglalt el a városlakók szívében. Akkor és most sorozatunkban ezúttal azt mutatjuk meg, hogyan őrzi a múlt nyugalmát ez a csendes sétány, több mint hatvan év távlatából is.

Kemma.hu

Akkor és most sorozatunkban ezúttal a tatai vár mellett húzódó hangulatos sétányt idézzük meg. A város egyik legcsendesebb pontja ez, ahol a múlt és a jelen különös harmóniában él egymás mellett. Aki ma végigsétál itt, talán nem is sejti, hogy több mint hat évtizede is ugyanilyen békés volt ez a hely — csak épp más köntösben.

A Vár az Öreg-tó partján, Retró fotók idézik meg Tata múltját, akkor és most
Akkor és most: a tatai vár mellett futó sétány 1959-ben még burkolatlan földútként kanyargott a vízparton
Forrás: Fortepan / Bor Dezső

Akkor és most: a sétány, ami mindig megőrizte lelkét

Az 1959-ben készült fortepanos fotón még burkolatlan földút vezet a vár mellett, a sétányt kőoszlopos korlát szegélyezi, a növényzet pedig sokkal vadregényesebb, elburjánzóbb. A háttérben jól látható a vár falának egy szakasza, és az a kiszögellő épületrész, amely ma is meghatározza a látképet. Mindez ma rendezettebb, parkosított formában tárul elénk: padok, árnyas fák és sima aszfalt váltotta fel a múlt egyszerűségét.

Bár a környezet sokat változott, a sétány hangulata ugyanaz maradt: a nyugalom és a történelem találkozása. A vízpart, a várfal és az árnyékot adó fák ma is meghitt keretet adnak a mindennapi sétáknak — és egy kis időutazásnak.

További interaktív fotók az akkor és most sorozatunkból:

 

