Rá sem ismersz: így festett régen a Tatai vár egyik legbékésebb sarka

Akkor és most sorozatunkban ezúttal a tatai vár mellett húzódó hangulatos sétányt idézzük meg. A város egyik legcsendesebb pontja ez, ahol a múlt és a jelen különös harmóniában él egymás mellett. Aki ma végigsétál itt, talán nem is sejti, hogy több mint hat évtizede is ugyanilyen békés volt ez a hely — csak épp más köntösben.

Akkor és most: a tatai vár mellett futó sétány 1959-ben még burkolatlan földútként kanyargott a vízparton

Forrás: Fortepan / Bor Dezső

Akkor és most: a sétány, ami mindig megőrizte lelkét

Az 1959-ben készült fortepanos fotón még burkolatlan földút vezet a vár mellett, a sétányt kőoszlopos korlát szegélyezi, a növényzet pedig sokkal vadregényesebb, elburjánzóbb. A háttérben jól látható a vár falának egy szakasza, és az a kiszögellő épületrész, amely ma is meghatározza a látképet. Mindez ma rendezettebb, parkosított formában tárul elénk: padok, árnyas fák és sima aszfalt váltotta fel a múlt egyszerűségét.

Bár a környezet sokat változott, a sétány hangulata ugyanaz maradt: a nyugalom és a történelem találkozása. A vízpart, a várfal és az árnyékot adó fák ma is meghitt keretet adnak a mindennapi sétáknak — és egy kis időutazásnak.

