Múltidéző

2 órája

Interaktív fotón a velünk élő 1956: itt írtak történelmet a forradalmárok október 26-án

Címkék#Harangláb#akkor és most#fotó#történelem#1956#forradalom#1956-os forradalom#Tata

Tata ikonikus helyszínéről, az Országgyűlési térről két fotó mesél el egy darabot a történelemből. Az egyik az ötvenes években készült, a másik pedig közel hetven évvel később, 2025 októberében, ugyanabból a nézőpontból.Akkor és most képpárunk különlegessége, hogy napra pontosan az események évfordulóján meséli el, mi történt 1956-ban ezen a helyszínen.

Kemma.hu

A történelem sokszor a legváratlanabb pillanatokban válik kézzelfoghatóvá. Tata városában az Országgyűlési téren álló Harangláb környéke az 56-os forradalom idején is fontos szimbólum volt. 1956-ban itt, a téren a felhevült tömeg traktorral döntötte le a Harangláb mellett álló katonai emlékművet, amelyet a szovjet hatalom jelképe, a vörös csillag díszített. Külön érdekessége a képpárnak, hogy elmeséli, mi történt a mai napon Tatán anno, ugyanis napra pontosan 69 éve, október 26-án történt, amit most felidézünk. Most akkor és most fotókon nézhetjük meg az idő múlását az eltelt évtizedek alatt a helyszínen.

Akkor és most: két fotó, egy helyszín Tatán. Az Országgyűlési téren készült képek megmutatják, hogyan változott meg a Harangláb és környéke.
Az akkor és most fotópárunk egyik darabján Tata ikonikus helyszíne a jelenből, 2025-ből
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Akkor és most fotón Tata egyik ikonikus pontja

Most, 2025 októberében, közel hetven évvel később, újra elkészült ugyanaz a fotó – ugyanarról a pontról, ugyanabban az irányban. A két kép egymás mellé helyezve nemcsak az idő múlását, hanem a város történelmének ívét is megmutatja. A forradalom zavaros, szenvedéllyel teli pillanatait ma már békés, rendezett tér váltotta fel, ahol a múlt emlékei és a jelen csendje együtt őrzik Tata 1956-os történetét.

Mi történt 1956-ban  Tatán?

A Tata 1956 közösségi oldalon is írják: október 26-án az üzemek nagy része már sztrájkolt, 13 órára a tatai MÁVAUT-ban is leállt a munka, a tefusok is hazamentek. Sokangyből a Haranglábhoz siettek, ahova a füzitői timföldgyár tüntetői is begördültek a térre, ahol az első világháborús emlékmű (ez ma az Erzsébet téren áll) és a szovjet hősi emlékmű állt. Utóbbiról a vörös csillagot leverték, a timföldgyáriak autója pedig át is ment rajta induláskor. Ekkor mondták a tatai fiatalok, hogy az emlékművet is le kellene bontani, le kellene húzatni. Ez ekkor még nem történt meg, de a füzitőek a tóparti szovjet emlékművet még beledöntötték a tóba.

De kanyarodjunk vissza a mai Országgyűlés tére: a tataiak nem mondtak le az oszlop ledöntéséről. A TEFU telepéről kerítettek erős drótkötelet, leverték a traktor éleit, majd ráakasztották a kötelet és egy traktor segítségével ledöntötték azt. Ez délután négy óra körül történt meg. A jelenet megörökítésére készült fotót később a rendőrség lefoglalta, és a felvétel bizonyítékként szolgált az emlékműrombolók elleni bűnperekben.

Szintén ezen a napon történt a tragikus rendőrségi sortűz is Tatán.

A korabeli fotó, amelyen még látható a szovjet emlékmű, teljes egészében:

akkor és most fotón Tata ikonikus helyszíne
Akkor és most fotón Tata ikonikus helyszíne 1956-ból: ezt a szovjet emlékművet is ledöntötték a forradalmrok
Forrás: Tata 1956/Facebook

Korábbi akkor és most cikkeink

 

