Interaktív fotón a velünk élő 1956: itt írtak történelmet a forradalmárok október 26-án

Akkor és most fotón Tata egyik ikonikus pontja

Most, 2025 októberében, közel hetven évvel később, újra elkészült ugyanaz a fotó – ugyanarról a pontról, ugyanabban az irányban. A két kép egymás mellé helyezve nemcsak az idő múlását, hanem a város történelmének ívét is megmutatja. A forradalom zavaros, szenvedéllyel teli pillanatait ma már békés, rendezett tér váltotta fel, ahol a múlt emlékei és a jelen csendje együtt őrzik Tata 1956-os történetét.

Mi történt 1956-ban Tatán?

A Tata 1956 közösségi oldalon is írják: október 26-án az üzemek nagy része már sztrájkolt, 13 órára a tatai MÁVAUT-ban is leállt a munka, a tefusok is hazamentek. Sokangyből a Haranglábhoz siettek, ahova a füzitői timföldgyár tüntetői is begördültek a térre, ahol az első világháborús emlékmű (ez ma az Erzsébet téren áll) és a szovjet hősi emlékmű állt. Utóbbiról a vörös csillagot leverték, a timföldgyáriak autója pedig át is ment rajta induláskor. Ekkor mondták a tatai fiatalok, hogy az emlékművet is le kellene bontani, le kellene húzatni. Ez ekkor még nem történt meg, de a füzitőek a tóparti szovjet emlékművet még beledöntötték a tóba.

De kanyarodjunk vissza a mai Országgyűlés tére: a tataiak nem mondtak le az oszlop ledöntéséről. A TEFU telepéről kerítettek erős drótkötelet, leverték a traktor éleit, majd ráakasztották a kötelet és egy traktor segítségével ledöntötték azt. Ez délután négy óra körül történt meg. A jelenet megörökítésére készült fotót később a rendőrség lefoglalta, és a felvétel bizonyítékként szolgált az emlékműrombolók elleni bűnperekben.