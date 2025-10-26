2 órája
Interaktív fotón a velünk élő 1956: itt írtak történelmet a forradalmárok október 26-án
Tata ikonikus helyszínéről, az Országgyűlési térről két fotó mesél el egy darabot a történelemből. Az egyik az ötvenes években készült, a másik pedig közel hetven évvel később, 2025 októberében, ugyanabból a nézőpontból.Akkor és most képpárunk különlegessége, hogy napra pontosan az események évfordulóján meséli el, mi történt 1956-ban ezen a helyszínen.
A történelem sokszor a legváratlanabb pillanatokban válik kézzelfoghatóvá. Tata városában az Országgyűlési téren álló Harangláb környéke az 56-os forradalom idején is fontos szimbólum volt. 1956-ban itt, a téren a felhevült tömeg traktorral döntötte le a Harangláb mellett álló katonai emlékművet, amelyet a szovjet hatalom jelképe, a vörös csillag díszített. Külön érdekessége a képpárnak, hogy elmeséli, mi történt a mai napon Tatán anno, ugyanis napra pontosan 69 éve, október 26-án történt, amit most felidézünk. Most akkor és most fotókon nézhetjük meg az idő múlását az eltelt évtizedek alatt a helyszínen.
Korabeli képeken Tata 1956-os forradalmának legfontosabb helyszínei és eseményei
Akkor és most fotón Tata egyik ikonikus pontja
Most, 2025 októberében, közel hetven évvel később, újra elkészült ugyanaz a fotó – ugyanarról a pontról, ugyanabban az irányban. A két kép egymás mellé helyezve nemcsak az idő múlását, hanem a város történelmének ívét is megmutatja. A forradalom zavaros, szenvedéllyel teli pillanatait ma már békés, rendezett tér váltotta fel, ahol a múlt emlékei és a jelen csendje együtt őrzik Tata 1956-os történetét.
Mi történt 1956-ban Tatán?
A Tata 1956 közösségi oldalon is írják: október 26-án az üzemek nagy része már sztrájkolt, 13 órára a tatai MÁVAUT-ban is leállt a munka, a tefusok is hazamentek. Sokangyből a Haranglábhoz siettek, ahova a füzitői timföldgyár tüntetői is begördültek a térre, ahol az első világháborús emlékmű (ez ma az Erzsébet téren áll) és a szovjet hősi emlékmű állt. Utóbbiról a vörös csillagot leverték, a timföldgyáriak autója pedig át is ment rajta induláskor. Ekkor mondták a tatai fiatalok, hogy az emlékművet is le kellene bontani, le kellene húzatni. Ez ekkor még nem történt meg, de a füzitőek a tóparti szovjet emlékművet még beledöntötték a tóba.
De kanyarodjunk vissza a mai Országgyűlés tére: a tataiak nem mondtak le az oszlop ledöntéséről. A TEFU telepéről kerítettek erős drótkötelet, leverték a traktor éleit, majd ráakasztották a kötelet és egy traktor segítségével ledöntötték azt. Ez délután négy óra körül történt meg. A jelenet megörökítésére készült fotót később a rendőrség lefoglalta, és a felvétel bizonyítékként szolgált az emlékműrombolók elleni bűnperekben.
Szintén ezen a napon történt a tragikus rendőrségi sortűz is Tatán.
A korabeli fotó, amelyen még látható a szovjet emlékmű, teljes egészében:
