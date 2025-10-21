Nem sokan ismerik fel: így festett 75 éve Tata egyik legszebb pontja

Akkor és most sorozatunkban most a tatai Kodály Zoltán tér egyik legismertebb részéhez térünk vissza. Itt állt valaha a Keresztelő Szent János-szobor a Malom-patak partján, háttérben a Bláthy Ottó Szakképző Iskola jellegzetes épületével. A régi fotón még vadregényes környezet, vízpart és régi épület fogadja a nézelődőt – ma már egészen más hangulat várja az erre járókat.

Akkor és most: a Keresztelő Szent János-szobor helyén ma a Malom és Kacsa terasza áll

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Akkor és most: a patakpart átalakulása évtizedek tükrében

Az 1950-ben készült Fortepan fotón a szobor még a víz fölé emelkedik, a malomépület mellett állva. A túlparton ott magasodik a Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, a tér környezete pedig sokkal nyersebb, természetközelibb. Ma itt már parkosított zöldfelület, kőburkolat, és egy modern vendéglátóhely, a Malom és Kacsa terasza kapott helyet. A víz eltűnt, a szobor is csak az archív képeken köszön vissza – mégis, a tér valamit megtartott abból a régi, békés hangulatból.

