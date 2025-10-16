33 perce
Meglepő fotó a múltból: csak egy vérbeli tatai veszi észre az összes változást
Egyetlen fotó, mégis évtizedes változásokat mesél el Tata egyik ismert pontjáról. Akkor és most sorozatunkban most a Kodály Zoltán tér és környékének átalakulását mutatjuk meg.
Akkor és most sorozatunkban ezúttal a tatai Kodály Zoltán tér változását mutatjuk be egy különleges fotón keresztül. De vajon hány különbséget vesz észre egy igazi tatai?
Akkor és most: így változott meg a Tóvárosi malom környéke
A régi, Fortepan gyűjteményéből származó fotón még látható Keresztelő Szent János szobra, amelyet N. Kovács Mária készített 1944-ben. A Malom-patak mellett állt, a mai Kodály Zoltán téren. A háttérben feltűnik a Eötvös József Gimnázium impozáns épülete is, ahogy a tópart túloldalán magasodik. Ma azonban már egészen más látvány fogadja az arra járókat: a szobor eltűnt, ugyanis áthelyezték: már a platánfánál van, a vár mellett. A víz már nem folyik ott, a malom helyén pedig a Malom és Kacsa étterem várja a vendégeket, amely nemrég teljesen megújult, hiszen ezentúl szállásként várja a városba érkezőket.
A legfőbb különbségek:
- A vízfolyás már nem látható, a csatorna kiszáradt vagy átalakították
- A Szent János-szobrot áthelyezték, már nem áll a parton, hanem a platánfánál van, a vár mellett
- A korábbi malomépület helyén ma már a Malom és Kacsa Boutique Hotel működik
- A terület parkosabb, kiépítettebb, rendezettebb lett
- Új sétány, padok és lámpák jelentek meg a környezetben
