Meglepő fotó a múltból: csak egy vérbeli tatai veszi észre az összes változást

Akkor és most sorozatunkban ezúttal a tatai Kodály Zoltán tér változását mutatjuk be egy különleges fotón keresztül. De vajon hány különbséget vesz észre egy igazi tatai?

Akkor és most: a Kodály Zoltán tér régen a Malom-patakkal és a szoborral, ma már egészen más arcát mutatja ugyanarról a pontról nézve

Forrás: Fortepan / Kieselbach Tamás

Akkor és most: így változott meg a Tóvárosi malom környéke

A régi, Fortepan gyűjteményéből származó fotón még látható Keresztelő Szent János szobra, amelyet N. Kovács Mária készített 1944-ben. A Malom-patak mellett állt, a mai Kodály Zoltán téren. A háttérben feltűnik a Eötvös József Gimnázium impozáns épülete is, ahogy a tópart túloldalán magasodik. Ma azonban már egészen más látvány fogadja az arra járókat: a szobor eltűnt, ugyanis áthelyezték: már a platánfánál van, a vár mellett. A víz már nem folyik ott, a malom helyén pedig a Malom és Kacsa étterem várja a vendégeket, amely nemrég teljesen megújult, hiszen ezentúl szállásként várja a városba érkezőket.