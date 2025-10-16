október 16., csütörtök

Múltidéző

1 órája

Meglepő fotó a múltból: csak egy vérbeli tatai veszi észre az összes változást

Címkék#Fortepan#Malom és Kacsa étterem#gyűjtemény#szobor

Egyetlen fotó, mégis évtizedes változásokat mesél el Tata egyik ismert pontjáról. Akkor és most sorozatunkban most a Kodály Zoltán tér és környékének átalakulását mutatjuk meg.

Kemma.hu

Akkor és most sorozatunkban ezúttal a tatai Kodály Zoltán tér változását mutatjuk be egy különleges fotón keresztül. De vajon hány különbséget vesz észre egy igazi tatai?

Akkor és most, Keresztelő Szent János szobra (N. Kovács Mária, 1944.) a mai Kodály Zoltán téren, a Malom-patak mellett. A tó túlpartján az Eötvös József Gimnázium és Kollégium épülete látható.
Akkor és most: a Kodály Zoltán tér régen a Malom-patakkal és a szoborral, ma már egészen más arcát mutatja ugyanarról a pontról nézve
Forrás: Fortepan / Kieselbach Tamás

Akkor és most: így változott meg a Tóvárosi malom környéke

A régi, Fortepan gyűjteményéből származó fotón még látható Keresztelő Szent János szobra, amelyet N. Kovács Mária készített 1944-ben. A Malom-patak mellett állt, a mai Kodály Zoltán téren. A háttérben feltűnik a Eötvös József Gimnázium impozáns épülete is, ahogy a tópart túloldalán magasodik. Ma azonban már egészen más látvány fogadja az arra járókat: a szobor eltűnt, ugyanis áthelyezték: már a platánfánál van, a vár mellett. A víz már nem folyik ott, a malom helyén pedig a Malom és Kacsa étterem várja a vendégeket, amely nemrég teljesen megújult, hiszen ezentúl szállásként várja a városba érkezőket.

GALÉRIA: Retró képeken Tata múltja, ilyenek voltak a híres épületek (Forrás: Fortepan)

A legfőbb különbségek:

  • A vízfolyás már nem látható, a csatorna kiszáradt vagy átalakították
  • A Szent János-szobrot áthelyezték, már nem áll a parton, hanem a platánfánál van, a vár mellett
  • A korábbi malomépület helyén ma már a Malom és Kacsa Boutique Hotel működik
  • A terület parkosabb, kiépítettebb, rendezettebb lett
  • Új sétány, padok és lámpák jelentek meg a környezetben

Interaktív fotók az akkor és most sorozatunkból:

 

