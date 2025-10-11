8 perce
Már tart a forrólevegős sütő őrület, elképesztő áron vehet air fryer-t, aki időben kapcsol
A Lidl új akciós hete október 9-én indult, és már most hatalmas a roham a boltokban. A főszerepben az air fryer, vagyis a forrólevegős sütő, de mellette vízforraló, kenyérpirító, botmixer és konyhai aprító is szenzációs áron kapható. Aki most nem indul el, könnyen lemaradhat a legjobb darabokról.
A Lidl új akciós hete igazi őszi bevásárlási lázat indított el. Az első nap már bizonyította, hogy a magyar vásárlók odavannak a praktikus konyhai gépekért: az air fryert szinte elkapkodták, és a polcokról gyorsan fogynak a vízforralók, kenyérpirítók, botmixerek és aprítók is. Nem csoda, hisz a legtöbb termék most meglepően alacsony áron kapható, így aki szeretne felfrissíteni a konyháját, jobb, ha nem vár a hétvégéig.
Air fryer akció – a forrólevegős sütő újra letarolja a boltokat
Az új Lidl akciós újság (41. hét) egyik legkeresettebb terméke kétségkívül az air fryer, amely a modern háztartások alapdarabjává vált. A készülék most ismét kiemelt helyet kapott az akcióban, hiszen a Lidl célja, hogy minél több háztartásban elérhető legyen az olajmentes, egészséges sütés. A Lidl.hu külön oldalon is bemutatja, milyen előnyei vannak a forrólevegős sütésnek: ropogós, ízletes ételek, olaj és zsiradék nélkül.
Air fryer recept - ropogós mézes-chilis csirkefalatok
Hozzávalók:
– 300 g csirkemellfilé
– 1 evőkanál méz
– 1 teáskanál chiliszósz (vagy édes chili)
– 1 evőkanál olívaolaj
– só, bors, fokhagyma-granulátum
– egy kevés zsemlemorzsa vagy kukoricapehely a ropogóssághoz
Elkészítés:
A csirkét vágd falatnyi darabokra, majd forgasd össze a mézzel, chilivel, olajjal és fűszerekkel.
Hempergesd meg enyhén zsemlemorzsában, és tedd az air fryer kosarába.
Sütés: 190 °C-on kb. 12–14 percig, félidőben rázd meg.
Tipp: Tálald lime-mal meglocsolva és joghurtos mártogatóssal, mennyei street food élmény, olaj nélkül!
Nem csak air fryer: minden konyhai alapgép akcióban
A mostani akcióban szinte minden konyhai kisgép megtalálható, amire egy jól felszerelt háztartásban szükség lehet. A vízforraló gyors és energiatakarékos, a kenyérpirító letisztult dizájnt kapott, a botmixer és a konyhai aprító pedig segít abban, hogy pillanatok alatt elkészüljön a reggeli vagy a vacsora. A Lidl ezzel nemcsak az air fryer kedvelőinek, hanem minden házi szakácsnak kedvez, hiszen most valóban minden alapgép fillérekért kapható.
Air fryer-láz: a vásárlók imádják a forrólevegős sütőt
A Mindmegette.hu szerint az air fryer mára az egyik legnépszerűbb konyhai készülékké vált Magyarországon. A forrólevegős technológia segítségével kevesebb olaj is elég ahhoz, hogy az étel kívül ropogós, belül pedig omlós maradjon, ez pedig nemcsak egészségesebb, de pénztárcabarát megoldás is. A Lidl akciós termékei mindig hatalmas érdeklődést váltanak ki, de most különösen gyorsan fogynak a készletek. Ez az akció nemcsak arról szól, hogy olcsóbban juthatunk eszközökhöz, hanem arról is, hogy okosabban és egészségesebben főzhetünk. Az akció igazi telitalálat: egyszerre szól a praktikusságról, a tudatos táplálkozásról és az elérhető árakról. Az air fryer most újra tarol, de a vízforraló, kenyérpirító, botmixer és aprító is hatalmas kedvenc lett. Ha lemaradtál az első napról, még nem késő körülnézni, de jobb, ha sietsz, mert ez az akció napokon belül történelem lesz!
Nem csak ezért érdemes most boltba menni
- A komáromi Lidl-ben csak itt érvényes akciót hirdettek, gőztisztító például 40 százalékkal olcsóbban szerezhető be, de csak október 12-ig.
- Wednesday-rajongóknak is érkeztek különleges termékek
- A Tesco pedig kandallókat akciózott le