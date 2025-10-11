Már tart a forrólevegős sütő őrület, elképesztő áron vehet air fryer-t, aki időben kapcsol

A Lidl új akciós hete igazi őszi bevásárlási lázat indított el. Az első nap már bizonyította, hogy a magyar vásárlók odavannak a praktikus konyhai gépekért: az air fryert szinte elkapkodták, és a polcokról gyorsan fogynak a vízforralók, kenyérpirítók, botmixerek és aprítók is. Nem csoda, hisz a legtöbb termék most meglepően alacsony áron kapható, így aki szeretne felfrissíteni a konyháját, jobb, ha nem vár a hétvégéig.

Air fryer, kenyérpirító és vízforraló akcióban a Lidlben – óriási az érdeklődés

Forrás: Wirestock Creators

Air fryer akció – a forrólevegős sütő újra letarolja a boltokat

Az új Lidl akciós újság (41. hét) egyik legkeresettebb terméke kétségkívül az air fryer, amely a modern háztartások alapdarabjává vált. A készülék most ismét kiemelt helyet kapott az akcióban, hiszen a Lidl célja, hogy minél több háztartásban elérhető legyen az olajmentes, egészséges sütés. A Lidl.hu külön oldalon is bemutatja, milyen előnyei vannak a forrólevegős sütésnek: ropogós, ízletes ételek, olaj és zsiradék nélkül.

Air fryer recept - ropogós mézes-chilis csirkefalatok Hozzávalók:

– 300 g csirkemellfilé

– 1 evőkanál méz

– 1 teáskanál chiliszósz (vagy édes chili)

– 1 evőkanál olívaolaj

– só, bors, fokhagyma-granulátum

– egy kevés zsemlemorzsa vagy kukoricapehely a ropogóssághoz Elkészítés:

A csirkét vágd falatnyi darabokra, majd forgasd össze a mézzel, chilivel, olajjal és fűszerekkel.

Hempergesd meg enyhén zsemlemorzsában, és tedd az air fryer kosarába.

Sütés: 190 °C-on kb. 12–14 percig, félidőben rázd meg. Tipp: Tálald lime-mal meglocsolva és joghurtos mártogatóssal, mennyei street food élmény, olaj nélkül!

Nem csak air fryer: minden konyhai alapgép akcióban

A mostani akcióban szinte minden konyhai kisgép megtalálható, amire egy jól felszerelt háztartásban szükség lehet. A vízforraló gyors és energiatakarékos, a kenyérpirító letisztult dizájnt kapott, a botmixer és a konyhai aprító pedig segít abban, hogy pillanatok alatt elkészüljön a reggeli vagy a vacsora. A Lidl ezzel nemcsak az air fryer kedvelőinek, hanem minden házi szakácsnak kedvez, hiszen most valóban minden alapgép fillérekért kapható.