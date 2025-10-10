1 órája
Tágra nyílnak a kapuk az ország egyik legszebb erdejében: zenével és programmal vár az Agostyáni Arborétum
Idén ősszel is elkápráztatja látogatóit a természet színpompás kincseivel a Gerecse egyik legszebb kincse. Természetkedvelők és családok egyaránt élvezhetik a szombati, őszi vásár izgalmas programjait. A színes levelek között sétálva minden korosztály találhat magának kedvére való élményt és felfedeznivalót az Agostyáni Arborétumban.
Már új ruhájukba öltöztek a fák a Vérteserdő Zrt. Agostyáni Arborétumában: a zöld, sárga és piros levelek kavalkádja a 30 hektáros területen végigsétálókat az évszak varázslatos hangulatába repíti.
A Gerecse erdeiben lévő arborétum közel 300 fa- és cserjefajával, köztük vörösfenyőkkel, szlavón tölgyekkel, cédrusokkal, mamutfenyőkkel és liliomfákkal csábítja a látogatókat a természet szépségeinek felfedezésére. A kert legidősebb fái Esterházy Móric telepítései, melyek ma is impozáns látványt nyújtanak.
Őszi programkavalkád az Agostyáni Arborétumban
Október 11-én, szombaton a „Természet kincse – Őszi vásár” keretében a látogatók ingyenes szakvezetéseken ismerkedhetnek meg a kert titkaival. A nap során bemutatkozik a Neszmélyi borvidék a „Tájban élő ember” projekt előadásain, a 15 órakor fellépő Seamróg Tatai Ír Zenekar koncertje mellett pedig késő délután meglepetés performansz vár a tóban.
GALÉRIA: Őszi pompában az Agostyáni Arborétum (Fotó: Z.M.)Fotók: Zetovics Márió
A gyerekeket és családokat interaktív foglalkozások várják: a Vérteserdő Zrt. és a Vajda János Erdészeti Erdei Iskola fajátékokkal, míg a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület a Tatai Vadlúd Sokadalom standjánál kínál érdekességeket. Emellett állatsimogatóban kecske, birka, nyuszi és csincsilla várja a kicsiket.
Az ínyencek sem maradnak program nélkül: a pecsenyéző friss kolbásszal, a Simecz pincészet pedig forralt borral és fröccsel várja a vendégeket. A vásárban kézműves varrott ajándékok, kerámiák, nemezelt szappanok, fa fülbevalók, ásványékszerek, gravírozott üvegek, szójaviasz-illatgyertyák, házi füstölt húsok, sajtok, méz és gyógynövények is megtalálhatók.
Az arborétum egyedülálló élménye
Az Agostyáni Arborétum különleges mikroklímája, a Bocsájtó-patak és a ligetes tisztások, valamint a sziklás hegyoldalak együttesen teremtenek ideális feltételeket a növényritkaságok számára. A helyszín a Natura 2000 Különleges Madárvédelmi Terület része, ahol több mint 70 madárfaj költése és 110 madárfaj megjelenése biztosított, így a természet kedvelői a madárdalok és a lombkorona változásai mellett is élvezhetik a látványt.
A Vérteserdő Zrt. nem csupán a kert fenntartására, hanem környezeti nevelésre és oktatásra is nagy hangsúlyt fektet, az arborétum így egész évben izgalmas családi programokat kínál, legyen szó családi sétáról, természetközeli esküvőről, fotózásról vagy tanulmányi kirándulásról.
Az őszi vásár és a színes programok így tökéletes alkalmat kínálnak arra, hogy a látogatók ne csak a szemükkel, hanem az ízekkel és a tapintással is felfedezzék az Agostyáni Arborétum kincseit.