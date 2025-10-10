Tágra nyílnak a kapuk az ország egyik legszebb erdejében: zenével és programmal vár az Agostyáni Arborétum

Már új ruhájukba öltöztek a fák a Vérteserdő Zrt. Agostyáni Arborétumában: a zöld, sárga és piros levelek kavalkádja a 30 hektáros területen végigsétálókat az évszak varázslatos hangulatába repíti.

Őszi pompában az Agostyáni Arborétum. A különleges programon most bárki megismerkedhet az erdő csodáival

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A Gerecse erdeiben lévő arborétum közel 300 fa- és cserjefajával, köztük vörösfenyőkkel, szlavón tölgyekkel, cédrusokkal, mamutfenyőkkel és liliomfákkal csábítja a látogatókat a természet szépségeinek felfedezésére. A kert legidősebb fái Esterházy Móric telepítései, melyek ma is impozáns látványt nyújtanak.

Őszi programkavalkád az Agostyáni Arborétumban

Október 11-én, szombaton a „Természet kincse – Őszi vásár” keretében a látogatók ingyenes szakvezetéseken ismerkedhetnek meg a kert titkaival. A nap során bemutatkozik a Neszmélyi borvidék a „Tájban élő ember” projekt előadásain, a 15 órakor fellépő Seamróg Tatai Ír Zenekar koncertje mellett pedig késő délután meglepetés performansz vár a tóban.