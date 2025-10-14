1 órája
Csodáld meg az Agostyáni Arborétumot őszi képekben!
Kirándulóhelyet keresel? Az Agostyáni Arborétum tökéletes választás! Itt nemcsak a természet csendjét élvezheted, hanem meg is pihenhetsz a hangulatos kulcsosházban. Mi el látogattunk erre a csodás helyre, készítettünk képeket is, amit megtekinthettek ebben a cikkben.
Előző cikkünkben a Vitányvárat mutattuk be, most egy új túraútvonalat hoztunk el a természetjáróknak. Szép tájakban sem lesz hiány ha ellátogatok ide láthattok forrást, érdekes fenyőket, meg ritka madarakat is. És ebből hoztunk kis ízelítőt hogy, milyen is az őszi hangulatban az Agostyáni Arborétum.
Ebben a cikkben megtudhatod:
- Hol található az Agostyáni Arborétum, és miért tartják a Gerecse egyik legszebb völgyének
- Milyen különleges fafajok díszítik az arborétumot
- Miért különleges a Téry Ödön Turistaház, ahol térerő sincs, csak a természet csendje
- Mit rejt a Hidegkúti-forrás
- Hány madárfaj költ a területen, és miért hívják a helyet „Madárdalos Agostyáni Arborétumnak”
- Milyen szabályok vonatkoznak a kutyás látogatókra, ha négylábú barátoddal érkeznél
- Mikor van nyitva az Agostyáni Arborétum, és hogyan készülj a látogatásra
- Miért az ősz az egyik legvarázslatosabb évszak az arborétumban
Túra a természet szívébe: a Téry Ödön Turistaháztól az Agostyáni Arborétumig
Erdők Magyarországon?
Az Agostyáni Arborétumban ma már mintegy háromszáz különböző fa- és cserjefaj él, így az ország egyik legjelentősebb élőfa-gyűjteményének számít. Ősszel a kert zöld-sárga-vörös árnyalatokban pompázik, igazi festői látványt nyújtva az oda barangolóknak. Ezeket mind megcsodálhatod a kijelölt erdei túra útvonalakon barangolva, miközben elmerülsz a természet nyugalmában és kiszakadsz a világ zajából.
A Gerecse tájvédelmi körzete
A Gerecse hegységben elsősorban lombos erdők és ligetes tisztások találhatók, fenyőerdők viszont nem jellemzőek. Ennek ellenére az ide telepített vörösfenyők meglepően jól fejlődnek a térségben. Az Agostyáni Arborétum különleges éghajlati viszonyainak köszönhetően az országban egyedülálló módon olyan fenyőerdő jött létre, amely számos nem őshonos fajt is magába foglal. A legidősebb fenyőket gróf Eszterházy Móric a környék hajdani birtokosa és Eszterházy Péter író nagyapja telepített. A látogatók így egyszerre láthatnak különféle fenyőféléket, köztük több ritka, díszes változatot is. Az arborétum fenntartása és folyamatos fejlesztése a Vérteserdő Zrt. kiemelt feladata, hogy ez a különleges természeti érték még sokáig megőrizhesse varázsát.
Pihenés a természet közepén: a Téry Ödön Nemzeti Turistaház avagy a kulcsos ház
Ahogy előző cikkünkben is írtuk, az Agostyáni Arborétumban található kulcsosházat az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásával, a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében újították fel.
A Turistaház, vagy más néven kulcsosház, tökéletes választás mindazoknak, akik szeretnének elvonulni a természetbe akár családdal, akár párban. A hely különlegessége, hogy nincs térerő, így digitális detox élmény vár a látogatókra.
Remek hely a kikapcsolódásra, feltöltődésre és pihenésre, távol a város zajától, csak a madarak csipcsergetését hallgathatod a természet lágy ölében.
A Hidegkúti-forrás a Gerecse egyik rejtett kincse
A Hidegkúti-forrás vizét összegyűjtő patak a völgyön átfutva formálja az arborétum élővilágát. A vízfolyás útjába gátat emeltek, így két tavat is létrehoztak, amelyek segítenek fenntartani a terület kedvező mikroklímáját. A Vérteserdő Zrt. nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre és oktatásra egész évben informatív, szakvezetésekkel kísért programokkal várják a természetkedvelő látogatókat.
Őszi kirándulás kutyával?
Nem gond, ha a négylábú barátodat is magaddal hoznád! Az Agostyáni Arborétum kutyabarát hely, de fontos betartani a szabályokat a kutyát pórázon kell vezetni, ajánlott a szájkosár, és mindig legyen nálad gyűjtőzacskó.
Különleges madárvédelmi terület a Vértes és a Gerecse határán
Ez idáig 71 madárfaj költése és 110 madárfaj megjelenése vált bizonyossá, így méltán viseli a „Madárdalos Agostyáni Arborétum jelzőt”, a Natura 2000, különleges rendeltetésű madárvédelmi terület. Ahogyan leírtuk előző cikkünkben 2022-től a Komárom-Esztergom Vármegyei Értéktár Bizottság döntése alapján a Vármegyei Értéktár része is.
Agostyáni Arborétum nyitvatartása
Hétfőn zárva vannak, azon kívül a természetkedvelőknek keddtől,péntekig reggel kilenctől, délután négyig vannak nyitva. Szombaton és vasárnap később nyitnak egy órával, tízkor és ötig vannak nyitva. Ha csak ünnepnapon érnél rá, ne aggódj ugyan úgy nyitva áll a kapuja hétvégi nyitvatartással.
