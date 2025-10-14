Csodáld meg az Agostyáni Arborétumot őszi képekben!

Előző cikkünkben a Vitányvárat mutattuk be, most egy új túraútvonalat hoztunk el a természetjáróknak. Szép tájakban sem lesz hiány ha ellátogatok ide láthattok forrást, érdekes fenyőket, meg ritka madarakat is. És ebből hoztunk kis ízelítőt hogy, milyen is az őszi hangulatban az Agostyáni Arborétum.

Agostyáni Arborétum: vadregényes táj várja az oda érkezőket

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: Kemma.hu

Ebben a cikkben megtudhatod:

Hol található az Agostyáni Arborétum , és miért tartják a Gerecse egyik legszebb völgyének

, és miért tartják a Gerecse egyik legszebb völgyének Milyen különleges fafajok díszítik az arborétumot

díszítik az arborétumot Miért különleges a Téry Ödön Turistaház , ahol térerő sincs, csak a természet csendje

, ahol térerő sincs, csak a természet csendje Mit rejt a Hidegkúti-forrás

Hány madárfaj költ a területen, és miért hívják a helyet „Madárdalos Agostyáni Arborétumnak”

Milyen szabályok vonatkoznak a kutyás látogatókra , ha négylábú barátoddal érkeznél

, ha négylábú barátoddal érkeznél Mikor van nyitva az Agostyáni Arborétum , és hogyan készülj a látogatásra

, és hogyan készülj a látogatásra Miért az ősz az egyik legvarázslatosabb évszak az arborétumban

Túra a természet szívébe: a Téry Ödön Turistaháztól az Agostyáni Arborétumig

Erdők Magyarországon?

Az Agostyáni Arborétumban ma már mintegy háromszáz különböző fa- és cserjefaj él, így az ország egyik legjelentősebb élőfa-gyűjteményének számít. Ősszel a kert zöld-sárga-vörös árnyalatokban pompázik, igazi festői látványt nyújtva az oda barangolóknak. Ezeket mind megcsodálhatod a kijelölt erdei túra útvonalakon barangolva, miközben elmerülsz a természet nyugalmában és kiszakadsz a világ zajából.

Agostyáni Arborétum: Kalandozz a vadregényes erdőben

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: Kemma.hu

A Gerecse tájvédelmi körzete

A Gerecse hegységben elsősorban lombos erdők és ligetes tisztások találhatók, fenyőerdők viszont nem jellemzőek. Ennek ellenére az ide telepített vörösfenyők meglepően jól fejlődnek a térségben. Az Agostyáni Arborétum különleges éghajlati viszonyainak köszönhetően az országban egyedülálló módon olyan fenyőerdő jött létre, amely számos nem őshonos fajt is magába foglal. A legidősebb fenyőket gróf Eszterházy Móric a környék hajdani birtokosa és Eszterházy Péter író nagyapja telepített. A látogatók így egyszerre láthatnak különféle fenyőféléket, köztük több ritka, díszes változatot is. Az arborétum fenntartása és folyamatos fejlesztése a Vérteserdő Zrt. kiemelt feladata, hogy ez a különleges természeti érték még sokáig megőrizhesse varázsát.