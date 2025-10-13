Fotókavalkádon a Gerecse gyöngyszeme, az egész évben örökzöld táj

A reggeli köd lágyan gomolyog a patak fölött, a fenyők között átszűrődő napfény apró aranyszilánkokként játszik a levegőben. A talaj puha avarral borított, a levegőben gesztenye és nedves föld illata keveredik. Itt, a Gerecse Tájvédelmi Körzet gyöngyszemében, az Agostyáni Arborétumban minden lépés a természet ritmusához igazodik.

Az Agostyáni Arborétum, a Bocsájtó-völgyben, Tatától pár kilométerre, Budapesttől alig egy órára várja a természet szerelmeseit

A hegység egyik legszebb völgyében, a Bocsájtó-völgyben, Tatától csupán néhány kilométerre, Budapesttől alig egy órányira található ez a különleges kert. Az arborétum 30,5 hektáron mutatja be fás szárú növényeit, és az év bármely szakában páratlan esztétikai élményt kínál növényritkaságaival.

Agostyáni Arborétum, az Esterházyak öröksége

A völgy különleges mikroklímáját – a domborzat és a vízfolyás adta enyhe, párás levegőt – még Esterházy Móric fedezte fel, és az ő kezdeményezésére indult meg a Szlavón tölgyek és az európai vörösfenyők telepítése. Ezek a fák ma az arborétum legidősebb lakói. Külön érdekesség, hogy a Gerecsében máshol nem nőnek fenyőerdők, az Agostyánban elültetett vörösfenyők azonban mégis kiválóan fejlődtek.