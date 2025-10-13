2 órája
Fotókavalkádon a Gerecse gyöngyszeme, az egész évben örökzöld táj
Őszi köntösében ragyog a Gerecse egyik titkos kincse, ahol a lombkorona aranyba és vörösbe borul. Az Agostyáni Arborétum, a Bocsájtó-völgyben, Tatától pár kilométerre, Budapesttől alig egy órára várja a természet szerelmeseit. A madárdal, a mókusok fürgén szaladgáló árnyai és a színes termések együtt teremtik meg a békés, elbűvölő hangulatot.
A reggeli köd lágyan gomolyog a patak fölött, a fenyők között átszűrődő napfény apró aranyszilánkokként játszik a levegőben. A talaj puha avarral borított, a levegőben gesztenye és nedves föld illata keveredik. Itt, a Gerecse Tájvédelmi Körzet gyöngyszemében, az Agostyáni Arborétumban minden lépés a természet ritmusához igazodik.
A hegység egyik legszebb völgyében, a Bocsájtó-völgyben, Tatától csupán néhány kilométerre, Budapesttől alig egy órányira található ez a különleges kert. Az arborétum 30,5 hektáron mutatja be fás szárú növényeit, és az év bármely szakában páratlan esztétikai élményt kínál növényritkaságaival.
Agostyáni Arborétum, az Esterházyak öröksége
A völgy különleges mikroklímáját – a domborzat és a vízfolyás adta enyhe, párás levegőt – még Esterházy Móric fedezte fel, és az ő kezdeményezésére indult meg a Szlavón tölgyek és az európai vörösfenyők telepítése. Ezek a fák ma az arborétum legidősebb lakói. Külön érdekesség, hogy a Gerecsében máshol nem nőnek fenyőerdők, az Agostyánban elültetett vörösfenyők azonban mégis kiválóan fejlődtek.
GALÉRIA: Őszi vásár volt a 70 éves Agostyáni Arborétumban (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
- Az 1950–60-as években a Magyar Tudományos Akadémia kísérleti telepként használta a területet: ekkor több mint háromszáz, jórészt egzóta fafajt ültettek ide, melyek mára hatalmasra nőttek, és impozáns látványt nyújtanak.
- A Hidegkúti-forrás vizéből táplálkozó patakot két tó duzzasztja, amelyek segítenek fenntartani a völgy sajátos mikroklímáját.
- Ennek köszönhetően az országban egyedülálló módon több fenyőféléből álló erdő is megfigyelhető itt, kiegészülve cédrusokkal, mamutfenyőkkel, tulipánfákkal, nyírekkel, vasfákkal, juharokkal és diófélékkel.
Az arborétum őszi varázsa
A természet harmóniájáról Mocsi Ádám, az arborétum vezetője mesél lelkesen:
– Az ősz a lombhullás ideje, de mivel nálunk főként tűlevelű, örökzöld fák élnek, a táj most is üde zöldben pompázik – mondja. – A tölgyek, a szelídgesztenye és a törökmogyoró most hozzák a termésüket, és a gombák is előbújtak. Különleges látvány a légyölő galóca, a mesebeli piros kalapú, fehér pöttyös gomba.
Az arborétum nemcsak a növények, hanem a madarak paradicsoma is. A terület 2004 óta a Natura 2000 hálózat része, mint különleges rendeltetésű madárvédelmi terület. Eddig 71 madárfaj költése és 110 faj megjelenése vált bizonyossá. Nem véletlen, hogy sokan „Madárdalos Agostyáni Arborétumként” emlegetik.
– Mostanában a cinegék, királykák, ökörszemek és fakuszok hangja tölti meg a völgyet – meséli Ádám. – A mókusok a törökmogyoró termését gyűjtögetik szorgosan, így aki ide ellátogat, biztosan lát majd egyet, amint épp egy ágon szaladgál.
Az elérhető nyugalom
A kertben található kulcsos ház romantikus, tízfős vendégház, amely egész évben bérelhető. Fűthető, baráti társaságok és családok kedvelt pihenőhelye – különösen hétvégén. Az arborétum ideális helyszín nemcsak kirándulásra, hanem egy meghitt, természetközeli esküvőre vagy fotózásra is.
GALÉRIA: Meseszép képeken az Agostyáni Arborétum (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl ádám
A Vérteserdő Zrt. számára az Agostyáni Arborétum fenntartása és fejlesztése kiemelt feladat. Az év során számos környezeti nevelési programot, szakvezetett túrát és ismeretterjesztő eseményt szerveznek. Az Agostyáni Arborétum tehát nem csupán egy kert – hanem egy élő, lélegző világ, ahol a természet és az ember ritmusa összeér. Aki egyszer végigsétál a Bocsájtó-patak mentén, hallgatja a madárdalt, és megáll egy pillanatra a napfényben fürdő mamutfenyők alatt, az pontosan tudni fogja, miért nevezik ezt a helyet a Gerecse gyöngyszemének.