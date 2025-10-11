39 perce
Fotókon a tökéletes őszi program a Gerecse kincsei között
A hétvégén igazi őszi varázsba csöppentek mindazok, akik ellátogattak a „Természet kincse – Őszi vásár” programra, ahol a természet, a zene és a közösségi élmények találkoztak. A színekben pompázó Agostyáni Arborétum különleges hangulata és változatos programjai felejthetetlen napot szereztek kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Őszi vásár volt a 70 éves Agostyáni Arborétumban
Már új ruhájukba öltöztek a fák a Vérteserdő Zrt. Agostyáni Arborétumában: a zöld, sárga és piros levelek kavalkádja igazi őszi varázslatot teremtett a 30 hektáros területen. Október 11-én, a „Természet kincse – Őszi vásár” program során mi is részesei lehettünk ennek a különleges hangulatnak.
A Gerecse gyöngyszemének méltán nevezett arborétumban egy vezetett túrán megismerkedhettünk az erdő kincseivel – a hatalmas mamutfenyők tekintélyt parancsolóan magasodtak fölénk, miközben a fák már az őszi színek teljes pompájában tündököltek. Az elmúlt napok esőinek hála, néhol már a gombák is kibújtak a földből, a madarak vidám éneke pedig végigkísérte utunkat.
Kaland az Agostyáni Arborétumban
A gyerekek közben a kézműves foglalkozáson a természet kincseiből készítettek kedves kis emlékeket, míg a felnőttek a Neszmélyi borvidék ízeivel ismerkedhettek meg a „Tájban élő ember” előadássorozat keretében. A Vérteserdő Zrt. és a Vajda János Erdészeti Erdei Iskola fajátékaival mindenki visszatérhetett egy pillanatra a gyerekkor örömeihez, míg a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület standjánál a közelgő Tatai Vadlúd Sokadalom programjaiba is betekintést nyerhettünk.
Idén különösen izgalmasnak ígérkezik ez az esemény, hiszen nemcsak a jubileumi, 25. születésnapját ünnepli a Vadlúd Sokadalom, hanem Tatán rendezik meg a Ramsari Városok nemzetközi találkozóját is. A szervezők ennek apropóján különleges programokkal, bemutatókkal és közös élményekkel készültnek – igazi madárbarát ünnep veszi kezdetét a városban.
Zene, tánc és finom ételek
A délutánt a Seamróg Tatai Ír Zenekar 15 órakor kezdődő koncertje tette még hangulatosabbá. Az állatsimogató most sem maradhatott el – a kiskecske és a nyuszi ezúttal is a legkisebbek kedvencei voltak. A pecsenyéző friss kolbászának illata betöltötte a levegőt, a Simecz pincészet forralt bora pedig mindenkit kellemesen átmelegített. A vásárban kézműves varrott ajándékok, kerámiák, nemezelt szappanok, fa fülbevalók és illatos szójagyertyák között sétálgatva igazi őszi idillben tölthettük a napot.
Aki ellátogatott, nemcsak a természet színeiben gyönyörködhetett, hanem megérezhette az Agostyáni Arborétum különleges atmoszféráját is. A Bocsájtó-patak csobogása, a ligetes tisztások és a sziklás hegyoldalak együtt olyan harmóniát teremtettek, amelyet nehéz elfelejteni.
A Vérteserdő Zrt. ismét bebizonyította, hogy az arborétum nemcsak a növények otthona, hanem egy valódi közösségi tér, ahol a természet szeretete és az együtt megélt élmények összekötnek kicsiket és nagyokat egyaránt.