október 11., szombat

Brigitta névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csoda világ

39 perce

Fotókon a tökéletes őszi program a Gerecse kincsei között

Címkék#Vérteserdő Zrt#Seamróg Tatai Ír Zenekar#őszi vásár#mamutfenyő#koncert#természet#kincs#agostyáni arborétum#tánc

A hétvégén igazi őszi varázsba csöppentek mindazok, akik ellátogattak a „Természet kincse – Őszi vásár” programra, ahol a természet, a zene és a közösségi élmények találkoztak. A színekben pompázó Agostyáni Arborétum különleges hangulata és változatos programjai felejthetetlen napot szereztek kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Goletz-DeáK Viktória
Fotókon a tökéletes őszi program a Gerecse kincsei között

Őszi vásár volt a 70 éves Agostyáni Arborétumban

Forrás: 24 Óra

Fotó: Wierl Ádám

Már új ruhájukba öltöztek a fák a Vérteserdő Zrt. Agostyáni Arborétumában: a zöld, sárga és piros levelek kavalkádja igazi őszi varázslatot teremtett a 30 hektáros területen. Október 11-én, a „Természet kincse – Őszi vásár” program során mi is részesei lehettünk ennek a különleges hangulatnak.

Őszi vásár volt a 70 éves Agostyáni Arborétumban
A színekben pompázó Agostyáni Arborétum különleges hangulata és változatos programjai felejthetetlen napot szereztek kicsiknek és nagyoknak egyaránt
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Gerecse gyöngyszemének méltán nevezett arborétumban egy vezetett túrán megismerkedhettünk az erdő kincseivel – a hatalmas mamutfenyők tekintélyt parancsolóan magasodtak fölénk, miközben a fák már az őszi színek teljes pompájában tündököltek. Az elmúlt napok esőinek hála, néhol már a gombák is kibújtak a földből, a madarak vidám éneke pedig végigkísérte utunkat.

Kaland az Agostyáni Arborétumban

A gyerekek közben a kézműves foglalkozáson a természet kincseiből készítettek kedves kis emlékeket, míg a felnőttek a Neszmélyi borvidék ízeivel ismerkedhettek meg a „Tájban élő ember” előadássorozat keretében. A Vérteserdő Zrt. és a Vajda János Erdészeti Erdei Iskola fajátékaival mindenki visszatérhetett egy pillanatra a gyerekkor örömeihez, míg a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület standjánál a közelgő Tatai Vadlúd Sokadalom programjaiba is betekintést nyerhettünk.

GALÉRIA: Őszi vásár volt a 70 éves Agostyáni Arborétumban (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Idén különösen izgalmasnak ígérkezik ez az esemény, hiszen nemcsak a jubileumi, 25. születésnapját ünnepli a Vadlúd Sokadalom, hanem Tatán rendezik meg a Ramsari Városok nemzetközi találkozóját is. A szervezők ennek apropóján különleges programokkal, bemutatókkal és közös élményekkel készültnek – igazi madárbarát ünnep veszi kezdetét a városban.

Zene, tánc és finom ételek

A délutánt a Seamróg Tatai Ír Zenekar 15 órakor kezdődő koncertje tette még hangulatosabbá. Az állatsimogató most sem maradhatott el – a kiskecske és a nyuszi ezúttal is a legkisebbek kedvencei voltak. A pecsenyéző friss kolbászának illata betöltötte a levegőt, a Simecz pincészet forralt bora pedig mindenkit kellemesen átmelegített. A vásárban kézműves varrott ajándékok, kerámiák, nemezelt szappanok, fa fülbevalók és illatos szójagyertyák között sétálgatva igazi őszi idillben tölthettük a napot.

Természet Kincsei az Agostyáni Arborétumban

Fotók: Flajsz Péter

Aki ellátogatott, nemcsak a természet színeiben gyönyörködhetett, hanem megérezhette az Agostyáni Arborétum különleges atmoszféráját is. A Bocsájtó-patak csobogása, a ligetes tisztások és a sziklás hegyoldalak együtt olyan harmóniát teremtettek, amelyet nehéz elfelejteni.

A Vérteserdő Zrt. ismét bebizonyította, hogy az arborétum nemcsak a növények otthona, hanem egy valódi közösségi tér, ahol a természet szeretete és az együtt megélt élmények összekötnek kicsiket és nagyokat egyaránt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu