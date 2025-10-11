Fotókon a tökéletes őszi program a Gerecse kincsei között

Már új ruhájukba öltöztek a fák a Vérteserdő Zrt. Agostyáni Arborétumában: a zöld, sárga és piros levelek kavalkádja igazi őszi varázslatot teremtett a 30 hektáros területen. Október 11-én, a „Természet kincse – Őszi vásár” program során mi is részesei lehettünk ennek a különleges hangulatnak.

A színekben pompázó Agostyáni Arborétum különleges hangulata és változatos programjai felejthetetlen napot szereztek kicsiknek és nagyoknak egyaránt

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Gerecse gyöngyszemének méltán nevezett arborétumban egy vezetett túrán megismerkedhettünk az erdő kincseivel – a hatalmas mamutfenyők tekintélyt parancsolóan magasodtak fölénk, miközben a fák már az őszi színek teljes pompájában tündököltek. Az elmúlt napok esőinek hála, néhol már a gombák is kibújtak a földből, a madarak vidám éneke pedig végigkísérte utunkat.

Kaland az Agostyáni Arborétumban

A gyerekek közben a kézműves foglalkozáson a természet kincseiből készítettek kedves kis emlékeket, míg a felnőttek a Neszmélyi borvidék ízeivel ismerkedhettek meg a „Tájban élő ember” előadássorozat keretében. A Vérteserdő Zrt. és a Vajda János Erdészeti Erdei Iskola fajátékaival mindenki visszatérhetett egy pillanatra a gyerekkor örömeihez, míg a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület standjánál a közelgő Tatai Vadlúd Sokadalom programjaiba is betekintést nyerhettünk.