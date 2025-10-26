1 órája
Megemelték az adómentességi határt, megduplázták a lakástámogatást Komáromban
A komáromi képviselők ezúttal is a helyieket segítő döntéseket hoztak. Az adómentesség megőrzése mellett több új fejlesztés és támogatási lehetőség is elindul a városban.
Komárom képviselő-testülete a legutóbbi ülésén számos, a város lakóit és vállalkozóit érintő döntést hozott. Az elfogadott rendeletek és programok célja, hogy tovább erősítsék a helyi közösséget, támogassák a fiatalokat és a kisvállalkozásokat, valamint elősegítsék a város infrastrukturális és gazdasági fejlődését. Bizonyos kedvezmények és adómentességek maradnak.
Adómentességek és kedvezmények maradnak
Mint a város közösségi oldaln olvasható beszámolóból kiderült, a testület tárgyalta a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását, amely három fontos területet érint. A 2026-os évben is megmarad a komáromiak garázsadó-mentessége. Ez azt jelenti, hogy továbbra sem kell adót fizetni a magántulajdonú garázsok után, ami jelentős segítség a családoknak a mindennapi kiadások mellett. A vállalkozó háziorvosok iparűzési adómentességének értékhatára 20 millióról 40 millió forintra emelkedik, ezzel is segítve az egészségügyi szolgáltatások működését.
Továbbra is támogatják a kisvállalkozásokat
A komáromi önkormányzat kiemelt célja, hogy segítse a helyben működő kis- és középvállalkozásokat. A módosítás értelmében az iparűzési adómentesség 2,5 millió forintos adóalapig továbbra is megmarad. Ez a kedvezmény különösen a kisebb családi vállalkozások számára fontos, hiszen a megtakarított összeget fejlesztésre vagy munkahelymegőrzésre fordíthatják.
A testület a vállalkozó háziorvosokat is kiemelten kezeli: az iparűzési adómentesség értékhatárát 20 millióról 40 millió forintra emelik. Ezzel az önkormányzat a helyi egészségügyi szolgáltatásokat is segíteni kívánja, hiszen a megnövekedett működési költségek mellett minden anyagi könnyítés számít a praxisok fenntartásában.
Megújul a fiatalok lakástámogatása
A fiatalok első lakáshoz jutási támogatása is megújul: mostantól a házastársak közösen is igényelhetik a támogatást, akkor is, ha csak egyikük rendelkezik komáromi lakcímmel. Az eddigi két év helyett már egy év helyi lakcím is elegendő a jogosultsághoz.
A támogatás összege is nőtt: a korábbi 500 ezer forint helyett immár 1 millió forinttal segíti az önkormányzat a fiatalok első lakáshoz jutását. Ezzel Komárom célja, hogy a fiatalok ne kényszerüljenek más településre költözni, hanem a városban találjanak otthonra és jövőre.
Cél a családbarát és élhető város
– Mindezek a döntések azt a célt szolgálják, hogy Komárom valóban az igazi otthonunk legyen – egy szerethető, fejlődő és összetartó város – hangsúlyozta dr. Molnár Attila polgármester.
A képviselő-testület döntései egyértelműen azt mutatják, hogy az önkormányzat a gazdasági stabilitás megőrzése mellett a közösségi értékekre és a helyiek jólétére is kiemelt figyelmet fordít.
Jégre fel Komáromban! Hamarosan birtokba vehetjük a korcsolyapályát