Elindult a háromgyerekes anyák adómentessége, itt vannak a legfontosabb tudnivalók

A legegyszerűbben elektronikusan lehet benyújtani a kérvényt. Elindult a háromgyerekes anyák adómentessége, össze szedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Ahogyan arról korában beszámoltunk október 1-től a három vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Az NAV tájékoztatása szerint az adóelőleg-nyilatkozatot szeptember végétől lehet benyújtani, legegyszerűbben elektronikusan, a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül. Mondjuk kiknek mikor jön az adómentesség.

Háromgyerekes anyák adómentessége napokon belül igényelhető
Fotó:  Irina WS / Forrás:  Shutterstock

Elindult a háromgyerekes anyák adómentessége

A kedvezmény minden olyan nőnek jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. Ez azt jelenti, hogy akár felnőtt gyermekek után is igénybe vehető a kedvezmény.

A háromgyermekes anyák keresete így teljes egészében mentesül az szja alól. A novemberi fizetésben már látszódnak az összegek. És pontosan kiszámoltuk, mennyit hoz a konyhára a háromgyerekes anyák adómentessége. Az adómentesség számításakor a bruttó fizetést kell alapul venni. Példákkal mutatjuk be, hogy alakulnak a bevétele a különböző életszituációkban.

Itt van az 5 legfontosabb tudnivaló is plusz egy tipp. Például, hogy a családi adókedvezmény is igénybe vehető? Vagy, hogy milyen papírmunka vár a családokra?

A háromgyerekes adómentesség, azonban nem jár automatikusan, fontos lépésekre figyelmeztetnek a szakértők. A Kemma.hu megkereste Tamás Krisztina bér- és társadalombiztosítási szakértőt, hogy megtudjuk mire kell figyelni. Ezért a bérszámfejtés során automatikusan nem tudják megállapítani az adómentességet, hacsak az érintett anyák nem nyilatkoznak előzetesen. A kétgyermekes édesanyák 2026-tól fokozatosan élhetnek ezzel a lehetőséggel.

Egy édesanyát is megkérdeztünk a véleményéről

Az esztergomi háromgyerekes anyuka, Mária már alig várta az októberi adókedvezmény indulását. Férjével kiszámolták, hogy 80 ezerrel több marad a kasszában a következő hónaptól.
Mária hozzátette: édesanyjának is szólt,hogy ne felejtse el nyilatkozni, ugyanis hárman vannak testvérek ezért 64 éves édesanyja is adómentes mostantól.
— Anyu nem először nem akarta elhinni, hogy rá is vonatkozik a mentesség. Tényleg egyedülálló, hogy felnőtt gyerekek után is igénybe vehető

– tette hozzá Mária.

 

