Elindult a háromgyerekes anyák adómentessége, itt vannak a legfontosabb tudnivalók

Ahogyan arról korában beszámoltunk október 1-től a három vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Az NAV tájékoztatása szerint az adóelőleg-nyilatkozatot szeptember végétől lehet benyújtani, legegyszerűbben elektronikusan, a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül. Mondjuk kiknek mikor jön az adómentesség.

Háromgyerekes anyák adómentessége igényelhető

Fotó: Irina WS / Forrás: Shutterstock

Elindult a háromgyerekes anyák adómentessége

A kedvezmény minden olyan nőnek jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. Ez azt jelenti, hogy akár felnőtt gyermekek után is igénybe vehető a kedvezmény.

A háromgyermekes anyák keresete így teljes egészében mentesül az szja alól. A novemberi fizetésben már látszódnak az összegek. És pontosan kiszámoltuk, mennyit hoz a konyhára a háromgyerekes anyák adómentessége. Az adómentesség számításakor a bruttó fizetést kell alapul venni. Példákkal mutatjuk be, hogy alakulnak a bevétele a különböző életszituációkban.