1 órája
Melegség és hangulat egy pillanat alatt – ezzel lepi meg vásárlóit a Tesco
A hűvös őszi napok beköszöntével a Tesco most olyan ajánlattal rukkolt elő, ami az otthon melegét és a tűz varázsát hozza el bárki nappalijába – nagyobb átalakítás nélkül. Az üzletlánc aktuális akciójában többféle kandalló közül választhatnak a vásárlók, így mindenki megtalálhatja a saját stílusához és helyigényéhez illő darabot.
Sokan álmodoznak arról, hogy téli estéken egy meleg takaróba burkolózva hallgatják a tűz ropogását a kandalló mellett, de a legtöbben azt hiszik, ehhez teljes házátalakításra vagy drága kéményrendszerre van szükség. Az áruházlánc legújabb akciójában többféle szabadon álló kandalló is kedvezményes áron elérhető, így mindenki megtalálhatja a stílusához és pénztárcájához leginkább illő modellt. Mutatjuk az őszi Tesco akció sztárját.
Tesco akció, amihez nem kell kéménycsere
Sokan gondolják, hogy a kandalló luxus, amelyhez kéményépítés, felújítás és bonyolult engedélyeztetés szükséges. A Tesco viszont most bebizonyítja, hogy a meghitt, tűz melletti pillanatok bárki számára elérhetők – akár egy kisebb lakásban is. A Termo–Kreka kandalló például mindössze 62 990 forintért (Clubcard áron) lehet a vásárlóké. Ez a modell szilárdtüzelésű, levegőt fűtő lemezkandalló, amely kis helyen is elfér, és ideális választás, ha egy hangulatos sarokba szeretnénk beállítani.
A kínálatban többféle stílus is helyet kapott. A Taurus csempés sütős kandalló (Clubcard ár: 179 990 Ft) már a rusztikus, vidéki házakat idézi. Bézs csempézett borítása eleganciát sugall, és külön érdekesség, hogy sütésre is alkalmas – akár friss kenyér, akár ropogós pizza készítésére.
A modern vonalat kedvelőknek az Atina íves kandalló lehet a tökéletes választás. Ennek csempézett oldala és íves teteje letisztult, mégis meghitt megjelenést ad. 109 990 forintért már Clubcarddal hazavihető, és nemcsak melegít, de stílust is visz az enteriőrbe.
Praktikum és hangulat – a tűz erejével
Egy kandalló nemcsak a hőmérsékletet emeli, hanem a hangulatot is. A ropogó fa hangja, a lángok tánca, a kellemes meleg – mindez egy gombnyomás és néhány hasáb fa távolságra van. Ezek a szabadon álló kandallók nemcsak esztétikusak, hanem energiatakarékos és gazdaságos alternatívát is kínálnak a hagyományos fűtési megoldások mellett. A természetes fa tüzelőanyagként nemcsak megfizethető, hanem a kandalló használatával valódi, élő hőérzetet biztosít, amelyet semmilyen radiátor nem tud visszaadni.
Egy kis otthoni varázslat
Akár egy kisebb lakásban, akár egy vidéki házban élünk, ezek a szabadon álló kandallók egyszerűen telepíthetők, és nem igényelnek komoly építkezést. A fűtőteljesítményük 7–12 kW között mozog, így kisebb és közepes helyiségek felfűtésére is alkalmasak.
A Clubcard-tagok számára az árkedvezmény különösen vonzó lehetőség, hogy még a tél beállta előtt beszerezzék az új kedvenc berendezést. Nem ez az első alkalom, hogy a Tesco praktikus, otthonbarát megoldással rukkol elő. Korábban a Sodastream akcióval tette egyszerűbbé a frissítőkészítést, most pedig a kandallókkal az otthon melegéről gondoskodik.