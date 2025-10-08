Melegség és hangulat egy pillanat alatt – ezzel lepi meg vásárlóit a Tesco

Sokan álmodoznak arról, hogy téli estéken egy meleg takaróba burkolózva hallgatják a tűz ropogását a kandalló mellett, de a legtöbben azt hiszik, ehhez teljes házátalakításra vagy drága kéményrendszerre van szükség. Az áruházlánc legújabb akciójában többféle szabadon álló kandalló is kedvezményes áron elérhető, így mindenki megtalálhatja a stílusához és pénztárcájához leginkább illő modellt. Mutatjuk az őszi Tesco akció sztárját.

Őszi Tesco akció: praktikus és stílusos kandallók kedvezménnyel

Fotó: Unger Tamás / Forrás: Vas Népe

Tesco akció, amihez nem kell kéménycsere

Sokan gondolják, hogy a kandalló luxus, amelyhez kéményépítés, felújítás és bonyolult engedélyeztetés szükséges. A Tesco viszont most bebizonyítja, hogy a meghitt, tűz melletti pillanatok bárki számára elérhetők – akár egy kisebb lakásban is. A Termo–Kreka kandalló például mindössze 62 990 forintért (Clubcard áron) lehet a vásárlóké. Ez a modell szilárdtüzelésű, levegőt fűtő lemezkandalló, amely kis helyen is elfér, és ideális választás, ha egy hangulatos sarokba szeretnénk beállítani.

A kínálatban többféle stílus is helyet kapott. A Taurus csempés sütős kandalló (Clubcard ár: 179 990 Ft) már a rusztikus, vidéki házakat idézi. Bézs csempézett borítása eleganciát sugall, és külön érdekesség, hogy sütésre is alkalmas – akár friss kenyér, akár ropogós pizza készítésére.

A modern vonalat kedvelőknek az Atina íves kandalló lehet a tökéletes választás. Ennek csempézett oldala és íves teteje letisztult, mégis meghitt megjelenést ad. 109 990 forintért már Clubcarddal hazavihető, és nemcsak melegít, de stílust is visz az enteriőrbe.

Praktikus és stílusos kandallók a Tesco aktuális ajánlatában – a hideg hónapokra készülve

Forrás: Tesco/Akciós újság

Praktikum és hangulat – a tűz erejével

Egy kandalló nemcsak a hőmérsékletet emeli, hanem a hangulatot is. A ropogó fa hangja, a lángok tánca, a kellemes meleg – mindez egy gombnyomás és néhány hasáb fa távolságra van. Ezek a szabadon álló kandallók nemcsak esztétikusak, hanem energiatakarékos és gazdaságos alternatívát is kínálnak a hagyományos fűtési megoldások mellett. A természetes fa tüzelőanyagként nemcsak megfizethető, hanem a kandalló használatával valódi, élő hőérzetet biztosít, amelyet semmilyen radiátor nem tud visszaadni.