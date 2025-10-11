október 11., szombat

Nyergesújfalu

53 perce

A kultúra háza segítőket hív

Címkék#Ady Endre Művelődési Központ#Nyergesújfalu#kultúra

Munkatársunktól

Rendezvényei még színvonalasabb lebonyolításához, életkortól függetlenül, további önkéntes segítőket hív az Ady Endre Művelődési Központ. Például várják azon diákok jelentkezését is, akik ötven órás iskolai közösségi szolgálatukat az intézménynél töltenék. Legtöbbször esténként, hétvégeken feladat lehet például a hostesskedés, a vendégek informálása, a ruhatár kezelése rendezvényeken. Bárki jelentkezését szívesen fogadják, aki időnként ráér, érdekli a kultúra, a rendezvények világa.

 

