A hétvége legjobb fotói egy helyen

Címkék#Öreg-tó#lehalászás#erős ember#gasztro

Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.

Kemma.hu

GALÉRIA: Kőgolyót emeltek, kamiont húztak az erős emberek Kocson (Fotó: G.D.V.)

Fotók: G.D.V.

GALÉRIA: Gasztro élményt is kínált az Öreg-tavi nagyhalászat és lehalászás (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Képeken a kirakodóvásár a tatai halfesztiválon (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Koszorúkörkép Tatán (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Fotókon az Öreg-tavi nagyhalászat és lehalászás Tatán (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Megnyitott a tatabányai jégpálya (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Fotókon 1956-os megemlékezés Oroszlányban (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Megemlékezés 1956 hőseiről az esztergomi Sötétkapunál (Fotók:H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

 

