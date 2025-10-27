Ezt nézd meg!
1 órája
A hétvége legjobb fotói egy helyen
Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.
GALÉRIA: Kőgolyót emeltek, kamiont húztak az erős emberek Kocson (Fotó: G.D.V.)Fotók: G.D.V.
GALÉRIA: Gasztro élményt is kínált az Öreg-tavi nagyhalászat és lehalászás (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Képeken a kirakodóvásár a tatai halfesztiválon (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Koszorúkörkép Tatán (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Fotókon az Öreg-tavi nagyhalászat és lehalászás Tatán (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Megnyitott a tatabányai jégpálya (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Fotókon 1956-os megemlékezés Oroszlányban (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Megemlékezés 1956 hőseiről az esztergomi Sötétkapunál (Fotók:H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre