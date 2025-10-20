Ezt nézd meg!
1 órája
A hétvége legjobb fotói egy helyen
Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.
GALÉRIA: Képeken a tatabányai erőmű (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Év Háza díjat kapott Komárom-Esztergom egyik ovija (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Innen még biztos nem láttad Esztergomot (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Franka körbevezetés Esztergomban (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Őszbe borult Komárom-Esztergom (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Képeken a tatai víztorony (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Nyílt nap volt a komáromi Kempelen Farkas Alapítványi Technikumban (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Képeken az utolsó kávé az SD Coffeeban (Fotó: G.D.V.)Fotók: Goletz-Deák Viktória
GALÉRIA: Tűzoltó ruha és római kard is várt a diákokra a tatai IKSZ-börzén
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre