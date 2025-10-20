október 20., hétfő

Ezt nézd meg!

1 órája

A hétvége legjobb fotói egy helyen

Címkék#Kemma#Év háza#ősz

Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.

GALÉRIA: Képeken a tatabányai erőmű (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

GALÉRIA: Év Háza díjat kapott Komárom-Esztergom egyik ovija (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Innen még biztos nem láttad Esztergomot (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Franka körbevezetés Esztergomban (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Őszbe borult Komárom-Esztergom (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Képeken a tatai víztorony (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Nyílt nap volt a komáromi Kempelen Farkas Alapítványi Technikumban (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Képeken az utolsó kávé az SD Coffeeban (Fotó: G.D.V.)

Fotók: Goletz-Deák Viktória

GALÉRIA: Tűzoltó ruha és római kard is várt a diákokra a tatai IKSZ-börzén

 

 

