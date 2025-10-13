Ezt nézd meg!
A hétvége legjobb fotói egy helyen
Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.
GALÉRIA: Szalagvágással ünnepelték Ete megújult úthálózatát (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Fotókon a 125 éves a kocsi óvoda (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Őszi vásár volt a 70 éves Agostyáni Arborétumban (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Évezredes kaland a Geotóp Napon (Fotó: G.D.V.)Fotók: G.D.V.
GALÉRIA: Meseszép képeken az Agostyáni Arborétum (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl ádám
GALÉRIA: Ízek és élmények a Tatai Gasztro Udvarban (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: A 2025-ös Simon-Júda nap kavalkádja Párkányban (W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
