Ezt nézd meg!

1 órája

A hétvége legjobb fotói egy helyen

Címkék#Kemma#komárom-esztergom megye#galéria

Ezúttal is megörökítettük és el is hoztuk nektek az elmúlt napok eseményeit képekben.

Kemma.hu

GALÉRIA: Szalagvágással ünnepelték Ete megújult úthálózatát (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Fotókon a 125 éves a kocsi óvoda (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Őszi vásár volt a 70 éves Agostyáni Arborétumban (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Évezredes kaland a Geotóp Napon (Fotó: G.D.V.)

Fotók: G.D.V.

GALÉRIA: Meseszép képeken az Agostyáni Arborétum (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl ádám

GALÉRIA: Ízek és élmények a Tatai Gasztro Udvarban (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: A 2025-ös Simon-Júda nap kavalkádja Párkányban (W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

