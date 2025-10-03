"Kimondottan örülök neki" - édesanya mondta el a véleményét a 3 százalékos lakáshitelről

A 3 százalékos hitelt bárki igénybe veheti korhatár megkötés nélkül, aki első ingatlan vásárlása előtt áll. A kedvezményes hitel az ország teljes területén elérhető, és egy helyi ingatlanos elmondása szerint tömegeket mozgatott meg az Otthon Start Program, és az ingatlanpiac is fellendült a 3 százalékos lakáshitelnek köszönhetően. Olvasónk mondta el véleményét a legújabb hitelpogramról.

Népszerű a 3 százalékos lakáshitel

Fotó: Hegedûs Márta / Forrás: Magyar Nemzet

A 3 százalékos lakáshitelről

A lakáshitel felvehető akár új építésű budapesti lakásra vagy éppen vidéki családi házra, illetve egyéb hitelprogramokkal összevonható. Mint például a CSOK Plusz, Babaváró hitel, az 5 százalékos kedvezményes áfa új lakásokra, a 3 millió forintos otthonfelújítási támogatás, a munkáltatói lakhatási támogatás, a nyugdíjpénztári megtakarítás felhasználható lakáscélra.

A 3 százalékos lakáshitel részletei:

fix 3 százalék kamat a teljes futamidő alatt,

legfeljebb 50 millió forint hitelösszeg,

maximum 25 éves futamidő,

mindössze 10 százalék önerő szükséges.

Az ingatlan értékének felső határa: lakás esetében 100 millió, ház esetében 150 millió forint.

A négyzetméterár felső határa: 1,5 millió forint.

Az általános hitelfelvételi szabályok jelentenek korlátot, a hitelképességet a bankok fogják vizsgálni.

A hitel forintalapú, nem pedig devizaalapú.

Olvasónk mondta el véleményét

Imre-Bencsik Alexandra fejtette ki lapunknak véleményét a szeptembertől indult hitelprogramról: