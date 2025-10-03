1 órája
"Kimondottan örülök neki" - édesanya mondta el a véleményét a 3 százalékos lakáshitelről
Egy hónapja, hogy elindult a legújabb hitelprogram. A 3 százalékos lakáshitelről fejtette ki véleményét olvasónk.
A 3 százalékos hitelt bárki igénybe veheti korhatár megkötés nélkül, aki első ingatlan vásárlása előtt áll. A kedvezményes hitel az ország teljes területén elérhető, és egy helyi ingatlanos elmondása szerint tömegeket mozgatott meg az Otthon Start Program, és az ingatlanpiac is fellendült a 3 százalékos lakáshitelnek köszönhetően. Olvasónk mondta el véleményét a legújabb hitelpogramról.
A 3 százalékos lakáshitelről
A lakáshitel felvehető akár új építésű budapesti lakásra vagy éppen vidéki családi házra, illetve egyéb hitelprogramokkal összevonható. Mint például a CSOK Plusz, Babaváró hitel, az 5 százalékos kedvezményes áfa új lakásokra, a 3 millió forintos otthonfelújítási támogatás, a munkáltatói lakhatási támogatás, a nyugdíjpénztári megtakarítás felhasználható lakáscélra.
A 3 százalékos lakáshitel részletei:
- fix 3 százalék kamat a teljes futamidő alatt,
- legfeljebb 50 millió forint hitelösszeg,
- maximum 25 éves futamidő,
- mindössze 10 százalék önerő szükséges.
- Az ingatlan értékének felső határa: lakás esetében 100 millió, ház esetében 150 millió forint.
- A négyzetméterár felső határa: 1,5 millió forint.
- Az általános hitelfelvételi szabályok jelentenek korlátot, a hitelképességet a bankok fogják vizsgálni.
- A hitel forintalapú, nem pedig devizaalapú.
Olvasónk mondta el véleményét
Imre-Bencsik Alexandra fejtette ki lapunknak véleményét a szeptembertől indult hitelprogramról:
Engem ugyan személyesen nem érint, mivel nem állok első ingatlan vásárlása előtt, de meg kell mondjam, kimondottan örülök neki. Nagyon nagy segítségnek tartom és reménykedem abban, hogy sokan igénybe fogják venni. A húsz éves nagyfiamat érinti ez jobban, továbbá a 25 év alatti SZJA mentességet is nagyon jónak tartom.
